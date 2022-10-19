Bình Dương: Chạy xe với tốc độ cao, cô gái trẻ tử vong thương tâm khi va chạm mạnh với xe tải

Xã hội 19/10/2022 20:05

Mới đây trên địa bàn tỉnh Bình Dương vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một nữ sinh trẻ tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Giao Thông chiều ngày 19/10, trên địa bàn TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy làm một cô gái trẻ tử vong.

Bình Dương: Chạy xe với tốc độ cao, cô gái trẻ tử vong thương tâm khi va chạm mạnh với xe tải - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Giao Thông 

Theo camera an ninh, khoảng 14h48, chị Đặng Thị Hằng (24 tuổi, quê Nghệ An) đi xe máy biển số 54U4-6233 trên đường Nguyễn Thị Khắp, hướng từ đường Nguyễn Thị Minh Khai ra đường ĐT 743.

Khi đến trước địa chỉ 214 Nguyễn Thị Khắp, thuộc khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An thì bất ngờ ngã xuống đường.

Do chạy với tốc độ cao, cô gái và chiếc xe máy trượt dài qua bên kia đường chui vào gầm chiếc xe tải biển số 51C-479.94 đang chạy chiều ngược lại. Nạn nhân bị cán chết tại chỗ, chiếc xe máy nát vụn.

Bình Dương: Chạy xe với tốc độ cao, cô gái trẻ tử vong thương tâm khi va chạm mạnh với xe tải - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân cho biết ngay sau khi nhận thông tin, Công an TP Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Được biết, nạn nhân có chồng và 2 con nhỏ, hiện đang làm phục vụ cho quán nhậu và ở trọ tại TPHCM, chiều nay xuống Bình Dương thăm em gái. Khi đang quay về thì gặp nạn.

Theo camera thì thời điểm xảy ra tai nạn, hiện trường có một xe tải đang đậu cùng chiều hướng di chuyển của nạn nhân, trong khi đó chiếc xe tải 51C-479.94 thì lấn qua làn của nạn nhân nên cô này bóp thắng gấp rồi trượt ngã.

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