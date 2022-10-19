Mới đây, Đồn Biên phòng Lý Hòa, Bộ Đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, người dân tại xã Thanh Trạch vừa phát hiện một thi thể phụ nữ trôi dạt vào bờ biển, có hiện tượng phân hủy mạnh.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết vào khoảng 10h sáng 19/10, trên bãi biển của thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch), người dân phát hiện một thi thể của nữ giới đang trong thời gian phân hủy.

Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể của người phụ nữ - Ảnh: Báo VietNamNet

Nạn nhân khoảng 45 tuổi, trên người mặc bộ đồ ngủ màu vàng chấm bi, trên đầu không có tóc. Sự việc nhanh chóng được báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Lao Động cho biết thêm ngay sau khi phát hiện ra sự việc, Đồn Biên phòng Lý Hòa đã cử lực lượng phối hợp bảo vệ hiện trường, tham mưu chính quyền địa phương, công an xã báo cáo với Công an huyện Bố Trạch tổ chức khám hiện tử thi và tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.

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