Được mẹ chở đi trên đường QL7A (Nghệ An) thì bị xe tải tông từ phía sau khiến bé gái té ra đường rồi bị xe cán tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, chính quyền xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ TNGT giữa 1 xe tải với 1 xe máy khiến 1 cháu bé tử vong thương tâm.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h trưa ngày 17/10, xe máy mang BKS 37U2 - 20xx do chị L. (trú ở xã Hoà Sơn, huyện Đô Lương) điều khiển chở theo con gái 10 tuổi ở phía sau, đi trên Quốc lộ 7A, hướng Đô Lương - Diễn Châu.

Khi đi đến đoạn qua địa phận xã Hoà Sơn (gần nút giao với đường N5) thì bị 1 xe tải chạy cùng chiều phía sau tông phải.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ báo Giao Thông cho biết, cú tông khiến cả xe và 2 mẹ con chị L. ngã ra đường. Chị L. ngã sang bên phải bị thương nhẹ, còn con gái ngã sang bên trái bị xe cán qua tử vong tại chỗ.

Theo vị lãnh đạo xã Hoà Sơn và một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, sau khi gây tai nạn tài xế xe tải đã đánh xe rời khỏi hiện trường.

Xác nhận thông tin vụ tai nạn, một cán bộ Đội CSGT 1.7 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết): Tại vị trí xảy ra tai nạn đang thi công làm đường, các phương tiện chỉ đi được 1 chiều. Tài xế xe tải gây tai nạn không bỏ chạy mà điều khiển xe đi hết đoạn đường đang thi công rồi dừng lại.

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