Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 12/5/2022, Nam điều khiển xe MercedesBenz biển số 30F-168.65 chở bạn bè đến nhậu tại quán Thuận Phát ở bờ kè Phạm Văn Đồng, TP Phan Thiết.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 17/10, tin từ VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội giết người theo khoản 2, Điều 123 BLHS. Nam là tài xế lái xe Mercedes tông chết người tại bờ kè TP Phan Thiết (Bình Thuận) gây rúng động dư luận.

Sau khi thoát ra được, Nam lên xe Mercedes nổ máy, tông ngã mô tô của nhóm thanh niên để giữa đường và chạy nhiều vòng hướng đầu xe vào những người đã đánh mình và bị nhóm thanh niên ném ghế, bàn, chai lọ theo. Nam điều khiển xe xoay nhiều vòng và tông lên người nạn nhân Hà Xuân Hải khi người này dùng một chiếc bàn inox ném lên đầu xe Mercedes.

Khi xe vừa dừng trước quán, Hà Xuân Hải (43 tuổi, ngụ TP Phan Thiết) cho rằng xe Mercedes suýt va chạm vào mình trước đó nên cùng nhóm thanh niên đuổi theo, dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh đập lái xe và anh X, bạn của lái xe.

Chiếc xe gây ra vụ giết người - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Nạn nhân Hải tử vong khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Nam điều khiển xe chạy với tốc độ cao rời khỏi hiện trường rồi đi thẳng về TP.HCM. Đến chiều cùng ngày, Nam quay ra TP Phan Thiết và đến cơ quan công an trình diện, giao nộp xe ô tô gây án.

Sau khi cơ quan điều tra khởi tố Nam về tội giết người đã đưa Nam cùng người bạn là anh X đi giám định thương tật. Kết quả, Nam có tỷ lệ thương tật 1,5%; anh X 4%. Riêng xe Mercedes qua giám định bị thiệt hại hơn 36 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng, trả xe Mercedes cho chủ sở hữu.

Đối với xe mô tô của nạn nhân bị Nam gây hư hỏng, không đủ căn cứ để xử lý Nam về tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản. Cụ thể, thời điểm trên, Nam điều khiển xe Mercedes va chạm nhưng mục đích của Nam lúc đó là điều khiển xe lao vào những người vừa đánh mình và ném vật cứng vào xe Mercedes, không có mục đích làm hư hỏng xe mô tô và trị giá xe dưới 100 triệu đồng nên không có căn cứ xử lý.

Về dân sự, gia đình Nam đã bồi thường chi phí mai táng và thiệt hại khác cho gia đình nạn nhân 500 triệu đồng.

Ngày 15/8/2022, vợ và các đồng bị hại của nạn nhân Hải đã có đơn xin bãi nại cho Nam.

Nam đã bồi thường thiệt hại; phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra; sau khi phạm tội đã đầu thú, thành khẩn khai báo; được đại diện bị hại bãi nại; nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Phạm Văn Nam khai báo thành khẩn nên là tình tiết giảm nhẹ - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Trước đó theo thông tin từ Zing News vào ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã có kết luận điều tra vụ tài xế Mercedes tông chết người ở Phan Thiết, xảy ra hồi tháng 5/2022.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũng quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích và Cố ý làm hư hỏng tài sản, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Thiện Khiêm (34 tuổi), Võ Lam Trường (19 tuổi) và Trần Quốc Phong (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận) cùng về 2 tội danh trên.

Trong đó, bị can Nguyễn Thiện Khiêm và Võ Lam Trường được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cảnh sát, 3 bị can khởi tố bổ sung được xác định tham gia hành hung tài xế xe Mercedes Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) dẫn đến người này đã lái xe tông chết người tại bờ kè Phan Thiết.