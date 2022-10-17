Xót xa với những lời nói cuối cùng của người cha trong vụ sập nhà chết người ở Quảng Trị: 'Chạy đi con, chân cha bị kẹt rồi. Chạy đi gọi người đến cứu'

Xã hội 17/10/2022 14:18

Liên quan đến vụ sập nhà ở Quảng Trị khiến 1 người tử vong, người dân không khỏi phần xót xa trước những lời nói cuối của nạn nhân với con trai.

Theo thông tin từ báo VietNamNet trưa ngày 17/10, tiếng khóc ai oán vẫn vang lên trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Như Lệ (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). 

Xót xa với những lời nói cuối cùng của người cha trong vụ sập nhà chết người ở Quảng Trị: 'Chạy đi con, chân cha bị kẹt rồi. Chạy đi gọi người đến cứu' - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Giao Thông 

Nơi đây, chính quyền địa phương, người thân đang chuẩn bị khâm liệm, mai táng cho ông Võ Lợi (45 tuổi, trú thôn Như Lệ), nạn nhân trong vụ sạt lở bờ sông khiến 3 ngôi nhà và 2 hàng quán sập xuống sông Thạch Hãn. 

Trước đó, vào khoảng 22h30 đêm 16/10, tại bờ sông Thạch Hãn đoạn qua địa bàn thôn Như Lệ (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị) xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều nhà dân bị đổ sập. Anh Lê Văn Phú (trú thôn Như Lệ) cho biết, thời điểm trên, khi chuẩn bị đi ngủ thì nghe những tiếng ầm ầm bên bờ sông.

Xót xa với những lời nói cuối cùng của người cha trong vụ sập nhà chết người ở Quảng Trị: 'Chạy đi con, chân cha bị kẹt rồi. Chạy đi gọi người đến cứu' - Ảnh 2
Anh Phú kể lại sự việc - Ảnh: Báo VietNamNet  

Khu vực xảy ra vụ việc có 3 hộ dân gồm ông Phạm Bá Chung, Hồ Xuân Thuỷ và ông Võ Lợi sinh sống.

“Tôi cùng vợ chồng ông Thủy phát hiện bờ sông bị sạt, hốt hoảng chạy qua các nhà hàng xóm kêu họ bỏ chạy.

Tuy nhiên, sau tiếng đổ ầm, ngôi nhà của ông Lợi cùng cháu Th. (12 tuổi, con ông Lợi) bị đổ sập ra bờ sông”, anh Phú kể lại.

Khi mọi người chuẩn bị đến ứng cứu thì ông Lợi đẩy tay đứa con ra xa, nói vọng với chất giọng hoảng loạn: “Chạy đi con, chân cha bị kẹt rồi. Chạy đi gọi người đến cứu”.

Tuy nhiên, sau khi cháu Th. được mọi người hỗ trợ dìu lên đường, một bờ tường lớn đổ sập, vùi lấp người đàn ông Võ Lợi trong đống đổ nát.

Xót xa với những lời nói cuối cùng của người cha trong vụ sập nhà chết người ở Quảng Trị: 'Chạy đi con, chân cha bị kẹt rồi. Chạy đi gọi người đến cứu' - Ảnh 3
Người thân ông Lợi khóc nghẹn khiến nhiều người không khỏi phần xót xa - Ảnh: Báo VietNamNet 

Cũng theo chia sẻ của anh Phú, hoàn cảnh của gia đình ông Lợi khá khó khăn, vợ chồng ly hôn đã nhiều năm, ông một mình làm lụm, nuôi con ăn học.

Theo thông tin từ báo Giao Thông cho biết thêm đến khoảng 6h sáng 17/10, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Võ Lợi (SN 1977) ở khu vực hiện trường. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa lên xe cứu thương chở về phía gia đình bố mẹ của ông Lợi trong sự bàng hoàng của người dân và tiếng khóc nấc nghẹn của người thân.

Xót xa với những lời nói cuối cùng của người cha trong vụ sập nhà chết người ở Quảng Trị: 'Chạy đi con, chân cha bị kẹt rồi. Chạy đi gọi người đến cứu' - Ảnh 4
Người thân đau đớn khi hay tin ông Lợi qua đời - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, vụ sạt lở trên đã làm làm 1 người chết và sập 3 nhà dân, 2 quán kinh doanh.

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