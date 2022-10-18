Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang, sau khi nắm được thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, lãnh đạo Phòng CSGT chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến triển khai lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ báo VTC News ngày 18/10, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã tìm được tài xế xe tải tạt đầu, không chịu nhường đường cho xe cứu thương chở bệnh nhân nguy kịch khiến dư luận bức xúc.

Đến 20h ngày 17/10, tổ công tác của phòng CSGT xác định được người điều khiển xe ô tô biển số 22C-082.48 trong vụ việc trên là ông Vũ Thế Phương (SN 1978, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang).

Tại cơ quan công an, ông Phương thừa nhận toàn bộ hành vi và cam kết không tái phạm.

Qua kiểm tra, ông Phương không xuất trình được giấy phép lái xe. Tổ công tác tạm giữ xe ô tô biển số 22C-082.84 và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phương về các hành vi điều khiển xe ô tô không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, không có giấy phép lái xe.

Tài xế Vũ Thế Phương tại cơ quan công an - Ảnh: Zing News

Trước đó theo thông tin từ Zing News cho biết, khoảng 18h ngày 17/10, ông Phương lái ôtô biển số 22C liên tục tạt đầu, không nhường đường cho xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang phát tín hiệu. Trên xe cấp cứu lúc này đưa một bệnh nhân bị trâu húc vỡ gan, tràn dịch màng phổi lên cấp cứu ở tuyến trên.

Bệnh nhân nguy kịch trên xe cấp cứu - Ảnh: Báo VTC News

Hành vi này diễn ra trên một đoạn đường dài dọc tuyến quốc lộ 2C hướng Tuyên Quang - Vĩnh Phúc đoạn qua xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Đoạn clip sau đó được lan truyền trên mạng xã hội. Nhận được thông tin , chỉ huy Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến xác minh vụ việc.