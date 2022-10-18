Long An: Va chạm với xe bồn, 2 mẹ con tử vong tại chỗ khiến những người xung quanh không khỏi phần xót xa

Xã hội 18/10/2022 09:40

Mới đây trên địa bàn tỉnh Long An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị đa chấn thương.

Theo thông tin từ Zing News ngày 18/10, ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, cho biết lực lượng chức năng huyện đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người chết, một người bị thương trên địa bàn.

Long An: Va chạm với xe bồn, 2 mẹ con tử vong tại chỗ khiến những người xung quanh không khỏi phần xót xa - Ảnh 1
Chiếc xe bồn gây ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Zing News  

Công an H.Cần Giuộc phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi, sau đó bàn giao các nạn nhân cho gia đình mai táng. “Cuộc sống của vợ chồng này thuộc diện khó khăn, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và giúp đỡ”, ông Chính nói thêm.

Khoảng 16h ngày 17/10, chị Trương Thanh Thảo (28 tuổi, ngụ ấp 1, xã Long Hậu) lái xe đạp điện chở 2 con học trường tiểu học Long Hậu về nhà.

Khi đến ngã ba khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu (huyện Cần Giuộc), xe đạp điện va chạm với xe bồn mang biển số 60C-3345.35.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, cú va chạm làm chị Thảo cùng con gái tên Linh Đ. (10 tuổi, học lớp 3) tử vong tại chỗ. Ngoài ra, con út của chị Thảo (7 tuổi, học lớp 1) bị đa chấn thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Long An: Va chạm với xe bồn, 2 mẹ con tử vong tại chỗ khiến những người xung quanh không khỏi phần xót xa - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Anh Nguyễn Tùng Sơn (32 tuổi, ngụ cùng địa phương) cho biết, ngay đoạn ngã ba đường rất hẹp. Vào giờ tan trường hoặc công nhân ra ca, khu vực này rất đông người, nhưng nhiều phương tiện lưu thông thường chạy tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Công an H.Cần Giuộc vẫn đang điều tra vụ tai nạn. 

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