Mới đây đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đoạn đường thuộc QL32 đoạn qua tỉnh Phú Thọ làm 6 người bị thương, trong đó có 3 mẹ con đi xe máy đang trên đường đi khám bệnh.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống sáng 20/10, trên tuyến Quốc lộ 32 đoạn qua xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa xe khách, ô tô tải và một xe máy.

Chiếc xe máy bị đè bẹp dưới xe khách - Ảnh: Zing News

Lãnh đạo UBND xã Tề Lễ cho hay, vụ tai nạn khiến 6 người bị thương, trong đó có xe máy chở 3 người. "Họ là 3 mẹ con đang đi chữa bệnh, trong đó có một cháu bé 4 tuổi. Hiện các ca nặng đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu", vị này nói.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Theo thông tin từ Zing News cho biết thêm, tại hiện trường cho thấy ô tô tải và xe khách đấu đầu trực diện. Phần đầu của 2 ô tô này vỡ nát. Chiếc xe máy biến dạng sau khi bị bánh xe khách đè lên.

Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này có mưa khiến đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Đoạn đường này có 2 làn xe và là một khúc cua.

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