Danh tính thi thể người phụ nữ không tóc trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Xã hội 20/10/2022 09:41

Vào ngày 20/10, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ biển ở xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 20/10, ông Lưu Đức Huấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Trạch cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ biển xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Ông Lưu Đức Huấn cho biết: "Đã xác định được danh tính thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ biển địa phương. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị H.Y (SN 1975, trú tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)".

Bên cạnh đó, ông Huấn cũng chia sẻ thêm phía người nhà của nạn nhân đã đến gặp chính quyền địa phương. "Nạn nhân bỏ lại một số vật dụng trên cầu Bến Thủy (tỉnh Nghệ An) rồi nhảy cầu vào hôm thứ 6 tuần trước (14/10). Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình", ông Huấn nói.

Danh tính thi thể người phụ nữ không tóc trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình - Ảnh 1
Thi thể nữ giới đang trong tình trạng phân hủy được phát hiện tại bờ biển xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng 10h sáng ngày 19/10, trên bãi biển của thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch), người dân phát hiện một thi thể của nữ giới đang trong thời gian phân hủy. Nạn nhân khoảng 45 tuổi, trên người mặc bộ đồ ngủ màu vàng chấm bi, trên đầu không có tóc.

Sự việc nhanh chóng được báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Ngay khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Lý Hòa đã cử lực lượng phối hợp bảo vệ hiện trường. 

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