Hiện, các mẫu ADN chưa xác định rõ chắc chắn là của người Trung Quốc hay của công dân nước nào khác nên chỉ bàn giao mẫu mẫu ADN cho phía Trung Quốc xác định lại.

Liên quan đến 7 thi thể trôi dạt vào vùng biển phía tây Phú Quốc (Kiên Giang), theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 18/10, được sự ủy nhiệm của Bộ Ngoại giao và sự chấp thuận của UBND tỉnh Kiên Giang, Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang đã làm thủ tục bàn giao mẫu ADN của 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc hôm 29/9. Theo cơ quan chức năng, sau hơn nửa tháng lấy mẫu AND của 7 thi thể nói trên, không phát hiện có mẫu trùng khớp với cơ sở dữ liệu dân cư trong nước. Nghi các thi thể này là của công dân Trung Quốc đi trên tàu gặp nạn tại vùng biển Campuchia ngày 22/9 nên tỉnh Kiên Giang bàn giao cho phía Trung Quốc tiếp tục xác minh, làm rõ.

Lực lượng chức năng Phú Quốc đưa các thi thể đi bảo quản, phục vụ công tác điều tra ngay sau khi được vớt ở bãi biển - Ảnh: báo Thanh Niên Theo thông tin từ báo Thanh Niên, hiện, các mẫu ADN chưa xác định rõ chắc chắn là của người Trung Quốc hay của công dân nước nào khác nên chỉ bàn giao mẫu mẫu ADN cho phía Trung Quốc xác định lại, còn các thi thể vẫn đang được an táng tại nghĩa trang nhân dân TP. Phú Quốc. Ngoài ra, ông Thông cũng cho biết, 9 công dân được ngư dân cứu vớt vào ngày 23/9 vừa qua, phía Trung Quốc đã đến xác minh là công dân của họ nên cũng được bàn giao trong dịp này.

Trước đó, từ 10 giờ sáng đến chiều ngày 29/9, tại khu vực bờ biển Bãi Trường, người dân phát hiện 6 thi thể trôi dạt vào bờ. Trong 6 thi thể này, có những thi thể không còn nguyên vẹn. Cũng trong ngày 29/9, người dân còn phát hiện 1 thi thể dạt vào bờ biển thuộc KP.7, P.Dương Đông. Sau hoàn tất các khâu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy mẫu và lưu mẫu ADN, 7 thi thể này được an táng tại nghĩa trang nhân dân TP. Phú Quốc. Ngày 23/9, khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển bắc đảo Phú Quốc, cách xã Gành Dầu khoảng 20 hải lý về hướng tây, ngư dân phát hiện 9 người trôi dạt trên biển liền cứu vớt, đưa vào bờ và trình báo Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới. Tại cơ quan biên phòng, 9 người này khai nhận là người Trung Quốc, đi từ Phúc Kiến sang Campuchia bằng tàu cá để khai thác hải sản. Trên tàu có khoảng 20 người, xuất phát từ Trung Quốc vào ngày 11/9/2022. Trên hành trình có 2 lần đổi qua phương tiện khác nhau. Đến khoảng 10 giờ ngày 22/9, khi tàu đến gần vùng biển Campuchia thì bị chìm, sau đó may mắn được tàu của ngư dân Phú Quốc cứu vớt. “Từ ngày 23/9 đến nay, 9 người này được chăm sóc tại đơn vị chúng tôi và sáng nay (18/10), đã có đoàn của Đại sứ quán Trung Quốc đến đón họ ra sân bay” - một lãnh đạo Đồn biên phòng An Thới (đóng tại TP. Phú Quốc, thuộc Bộ đội biên phòng Kiên Giang), cho hay.

Thông tin MỚI vụ 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc: Tổ chức nghi lễ chôn cất dành cho các nạn nhân Liên quan tới vụ 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã tiến hành lấy mẫu ADN và tiến hành lễ chôn cất cho các nạn nhân xấu số.

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