Vụ 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc: Chưa xác định được quốc tịch của các nạn nhân

Xã hội 01/10/2022 09:32

Thông tin phát hiện 2 căn cước công dân Trung Quốc trong người các nạn nhân là không chính xác. Thực tế 2 giấy tờ tùy thân do Trung Quốc cấp là do người dân vớt được ở khu vực khác rồi cung cấp cho cơ quan chức năng.

Theo thông tịn từ báo Người Lao động ngày 30/9, Đại tá Lê Văn Mót - Trưởng Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), cho biết chiều cùng ngày, Công an tỉnh Kiên Giang đã điều lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Công an TP Phú Quốc và các đơn vị liên quan để khám nghiệm tử thi 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc vào ngày 29/9.

 

Cũng theo lãnh đạo Công an TP. Phú Quốc, thông tin tìm thấy trong ví của 2 nạn nhân có 2 căn cước công dân do Trung Quốc cấp là không chính xác. Thực tế 2 giấy tờ tùy thân do Trung Quốc cấp là do người dân vớt được ở khu vực khác rồi cung cấp cho cơ quan chức năng. Hiện cả 7 thi thể vẫn chưa xác định được quốc tịch, nhân thân.

Vụ 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc: Chưa xác định được quốc tịch của các nạn nhân - Ảnh 1
Thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quóc - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, hiện ngành chức năng TP. Phú Quốc đang tiến hành điều tra, chưa đưa ra nhận định ban đầu về nguyên nhân làm các nạn nhân tử vong. 

Theo nhận định của cơ quan chức năng, việc phát hiện 2 căn cước công dân Trung Quốc có khả năng liên quan đến chiếc tàu chở 41 người Trung Quốc bị tai nạn chìm tối ngày 22/9 tại ngoài khơi tỉnh Preah Sihanouk, miền Tây Nam Campuchia.

Trước đó, liên quan đến vụ việc, ngày 24/9, một tàu cá của ngư dân Phú Quốc đã cứu được 9 người quốc tịch Trung Quốc bị nạn trên vùng biển Campuchia, trôi dạt trên biển tại khu vực Bắc đảo Phú Quốc, cách Gành Dầu (Phú Quốc) khoảng 20 hải lý về hướng Tây. 

Từ trưa đến chiều tối ngày 29/9, lực lượng chức năng TP. Phú Quốc đã vớt 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Bãi Trường (xã Dương Tơ). Thi thể các nạn nhân đang trong quá trình phân hủy, khó xác định danh tính và giới tính.

Công an TP. Phú Quốc thông báo, ai có người thân bị mất tích sớm trình báo với cơ quan chức năng để phối hợp xác minh nhân thân.

Tình tiết mới liên quan đến nhân thân của các thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc

Tình tiết mới liên quan đến nhân thân của các thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc

Nhiều nghi vấn cho rằng, các thi thể ở bờ biển Phú Quốc có liên quan đến vụ vụ chìm thuyền chở 41 công dân Trung Quốc trên vùng biển tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia.

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