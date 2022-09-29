Nghi vấn 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc liên quan đến vụ đắm thuyền ở Campuchia

Xã hội 29/09/2022 19:25

Vài ngày 29/9, người dân và cơ quan chức năng phát hiện nhiều thi thể trong tình trạng đang phân hủy liên tiếp trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đến 16 giờ ngày 29/9, đã phát hiện ít nhất 7 thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển tại khu vực Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc.

Nghi vấn 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc liên quan đến vụ đắm thuyền ở Campuchia - Ảnh 1
Một trong những thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc được người dân phát hiện - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, vào khoảng thời gian từ 11 giờ đến chiều 29/9, người dân và lực lượng chức năng phát hiện nhiều thi thể liên tiếp dạt vào bờ biển tại khu vực nói trên. Các thi thể này được xác định đều là nam giới, đang trong giai đoạn phân hủy.

Công an Phú Quốc và các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các bước điều tra ban đầu để xác định nguyên nhân vụ việc cũng như danh tính các nạn nhân. 

Nghi vấn 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc liên quan đến vụ đắm thuyền ở Campuchia - Ảnh 2
Thi thể nạn nhân được các lực lượng cho vào túi nylon và chuyển dần lên xe của một trại hòm trên địa bàn đảo Phú Quốc - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, cơ quan chức năng bước đầu chưa thể xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Tuy nhiên, qua kiểm tra, phát hiện trên 2 thi thể có giấy tờ tùy thân, nghi là người Trung Quốc.

Nhiều nghi vấn cho rằng, các thi thể trên có liên quan đến vụ vụ chìm thuyền xảy ra vào ngày 22/9, trên vùng biển tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia.

Việc cùng lúc phát hiện nhiều thi thể đây đều là nạn nhân của một tai nạn tập thể như vụ đắm thuyền. Tình trạng đang phân hủy của các thi thể cũng khá phù hợp với khoảng thời gian xảy ra vụ đắm thuyền từ cách đây một tuần ở biển Campuchia, cách Phú Quốc không xa lắm.

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