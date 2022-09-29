5 thi thể chưa rõ lai lịch trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc trong tình trạng trương phình và phân hủy.

Ngày 29/9, theo thông tin từ báo Lao Động, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, Cảnh sát điều tra đang làm rõ sự việc 5 thi thể chưa rõ lai lịch trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc.

Thi thể chưa rõ lai lịch trôi dạt vào khu vực bãi biển ở Phú Quốc. Ảnh: LĐO

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, tại khu vực biển Bãi Trường, thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, người dân đã phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển nên đã báo cho cơ quan công an đến hiện trường điều tra làm rõ.

Đến thời điểm hiện tại đã phát hiện ra 5 thi thể. Những thi thể này đang trong tình trạng trương phình và có dấu hiệu phân hủy.

Thông tin từ báo Công an Nhân dân cho biết thêm, hiện cán bộ Công an cũng như những đơn vị chức năng liên quan có mặt tại hiện trường để tiến hành các bước điều tra ban đầu để xác định nguyên nhân vụ việc, cũng như danh tính các nạn nhân.

Công an TP Phú Quốc thông báo đến người dân, ai có người thân bị mất tích thì liên hệ, trình báo để phối hợp làm rõ, xác định nhân thân.

Những ngày qua, trên vùng biển Phú Quốc có mưa to, sóng lớn.

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