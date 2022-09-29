Nghẹn lòng gia cảnh người phụ nữ sập nhà do bão số 4: Căn nhà là tài sản duy nhất cũng không chống chọi được bão dữ

Trong tổng số nhà bị thiệt hại trên, có trường hợp của bà Trần Thị Trạng (67 tuổi, xóm 5, thôn Thuận An, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) và con trai mắc bệnh tâm thần may mắn thoát chết trong ngang tấc nhờ đi tránh bão kịp thời trước khi khi căn nhà bị sập hoàn toàn trong đêm.

Theo thông từ báo Dân Việt, ngày 29/9, báo cáo nhanh của Quảng Nam cho biết cơn bão số 4 đã làm thiệt hại nặng, khiến 52 người bị thương, 110 nhà bị sập trên 70%, 2.974 nhà bị hư hại, tốc mái, 131 phòng học bị tốc mái, hư hỏng và 7 trụ sở làm việc của Công an tỉnh và các địa phương bị thiệt hại.

Bà Trạng kể về hoàn cảnh của mình, vợ chồng bà có 6 người con, 3 người đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh đều khó khăn. Còn 3 người con trai chưa có vợ. Trong đó, người con trai đầu năm nay 45 tuổi mắc bệnh tâm thần lúc tỉnh lúc mê; con trai út đang đi nghĩa vụ quân sự tại tỉnh Đồng Nai còn người con trai kế út đang làm công nhân ở Núi Thành.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng 29/9, nhiều bà con xóm làng đã tìm đến hỏi han, an ủi mẹ con bà Trần Thị Trạng (67 tuổi; ngụ xóm 5, thôn Thuận An, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Bà Trạng liên tục lau nước mắt, hờn trách ông trời sao quá nhẫn tâm đối với gia đình mình.

Mọi thứ trong nhà, từ lư hương, ảnh thờ của chồng và những người thân trong gia đình bị chôn vùi dưới các lớp gạch ngói - Ảnh: báo Người Lao động

Cách đây hơn một năm rưỡi, chồng bà Trạng - vốn là một ngư dân khỏe mạnh - lên cơn đau nặng. Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ thông báo ông bị ung thư phổi, ung thư xương, sự sống chỉ còn tính bằng ngày. Không tin vào sự thật, bà Trạng bán hết tài sản đáng giá, vay mượn khắp nơi chữa chạy cho chồng. Nghe ở đâu có thầy giỏi, thuốc hay bà Trạng đều đưa chồng đi chữa để níu kéo hy vọng. Dù vậy, sau 6 tháng kể từ ngày phát bệnh, chồng bà qua đời. Cách đây mấy hôm, bà Trạng mới làm lễ giáp năm cho chồng.

Nghe bão tới, biết căn nhà của gia đình đã xuống cấp và được chính quyền địa phương vận động sơ tán, bà Trạng đưa người con trai bị tâm thần sang nhà con gái ở gần bên để trú tránh. Rạng sáng 28/9, khi bão đổ bộ, căn nhà của gia đình đã không thể chống chọi được với bão dữ. Bước về nhà, ruột gan bà Trạng tan nát. Mọi thứ trong nhà, từ lư hương, ảnh thờ của chồng và những người thân trong gia đình bị chôn vùi dưới các lớp gạch ngói.



Bà Trạng rơi vào cảnh tuyệt vọng sau khi mất hết nhà cửa - Ảnh: báo Người Lao động

Trong người mắc bệnh tim, lại mới đi mổ bướu cổ, cột sống chưa lâu, sức khỏe còn yếu, chứng kiến thêm cảnh đau lòng, xót của, bà Trạng ngất xỉu trước nhà, được con gái đưa tới trạm xá cấp cứu. Chưa nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, giờ đây, tài sản quý giá nhất là căn nhà đã sập, phía trước bà Trạng thực sự là những gam màu tăm tối. "Trước khi bão vô, tui nói với con gái là má làm giáp năm cho ba xong sẽ ra Đà Nẵng xin vô nhà hàng rửa chén bát kiếm tiền chứ chừ già rồi ở đây không biết làm chi ra tiền nuôi con. Chừ nhà sập rồi không biết phải làm sao nữa. Nếu không phải lo cho con trai bị tâm thần thì tui không có thiết sống chi nữa" – bà Trạng gạt nước mắt.

May mắn trước khi bão đổ bộ, bà Trạng kịp thời đưa được đứa con trai mắc bệnh tâm thần đi đến nơi an toàn - Ảnh: báo Dân Việt

Bà Hồ Thị Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, gia đình bà Trạng là một trong các hộ khó khăn tại địa phương, nay bão lại cướp đi tài sản quý giá nhất khiến gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. Sau khi bão tan, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Trạng.

"Rất mong các nhà hảo tâm có thể hỗ trợ kinh phí để giúp gia đình bà vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống" – bà Thương bày tỏ.