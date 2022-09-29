Ấm lòng hình ảnh khách Tây lội nước, miệt mài dọn rác ở Hội An sau cơn bão Noru: "Chúng tôi muốn giúp sức để thành phố các bạn xinh đẹp trở lại"

Trong lúc người dân Hội An đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau cơn bão đồng thời di dời đồ đạc để tránh lũ, thì đã có nhiều khách du lịch trong và ngoài nước hồ hởi tham quan, trải nghiệm cảnh nước lũ ở Hội An.

Theo ghi nhận của Zing News vào chiều 28/9, mực nước trên sông Hoài chảy qua phố cổ Hội An đang trên mức báo động 2, nước dâng cao và chảy siết. Cây cối đổ ngã, nhiều nơi hoang tàn sau cơn bão. Rác từ khắp nơi theo dòng nước lũ chảy về trung tâm thành phố và vướng lại trên các thành cầu gây mất thẩm mỹ.

Trong đó, hình ảnh nhóm khách Tây hì hục dọn sạch rác trên cầu, khai thông dòng lũ đang chảy ngang qua một cây cầu bắc ngang sông Hoài được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Rất nhiều netizen đã bày tỏ sự cảm ơn với các người bạn phương Tây vì đã không ngần ngại giúp sức để Hội An trở lại xinh đẹp như xưa.

Anh Max Devlieger (đến từ Bỉ) chia sẻ với Zing News rằng: "Chúng tôi đến miền Bắc, sau đó định ghé thăm miền Trung và miền Nam thì gặp bão. Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, người dân rất tốt bụng nên chúng tôi muốn góp một chút sức để giúp cho thành phố quay trở lại xinh đẹp như cũ. Với chúng tôi, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm một cơn bão lớn như vậy. Tôi sống ở Bỉ, ở đó chúng tôi không có bão hay những thứ tương tự như vậy. Chúng tôi muốn giúp đỡ người dân Việt Nam vượt qua cơn bão này".

Hình ảnh khách Tây miệt mài dọn rác làm ấm lòng trái tim người Việt. Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ Zing News, được biết nhóm bạn 5 người của anh Max Devlieger đến từ Bỉ. Họ đang trong chuyến du lịch ở Hội An thì bị mắc kẹt tại vì cơn bão Noru. Hoạt động dọn rác này diễn ra bất ngờ và không nằm trong kế hoạch.

Cùng quê với anh Max, anh Thijes Renson hào hứng cho biết: "Chúng tôi muốn giúp một chút để làm sạch dòng chảy, để thành phố có thể tươi xanh hơn. Chúng tôi rất tiếc khi cơn bão đến. Cơn bão này có lẽ là một cơn bão lớn nhất mà chúng tôi từng biết. Tôi hy vọng không có ai thương tích hoặc tử vong".

Hoạt động dọn rác diễn ra bất ngờ và không nằm trong kế hoạch của nhóm bạn người Bỉ. Ảnh: Báo Đời sống & Pháp luật

Bên cạnh đó, anh Thijes Renson cũng chia sẻ thêm với Zing News rằng trải nghiệm trong cơn bão Noru là một trải nghiệm khó có thể nào quên đối với anh. Anh cảm thấy mình ấn tượng sâu sắc với khung cảnh ở Hội An cùng với tinh thần chống bão kiên cường của người dân miền Trung.

Hiện tại, mực nước của Hội An vẫn đang tiếp tục dâng cao, dự kiến trong nhiều ngày tới, nơi này vẫn sẽ tiếp tục chìm trong ngập lụt. Nhiều du khách nước ngoài đã vô cùng hào hứng và không ngần ngại trải nghiệm đi thuyền thăm quan Hội An vào mùa lũ.