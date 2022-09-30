Nhiều nghi vấn cho rằng, các thi thể ở bờ biển Phú Quốc có liên quan đến vụ vụ chìm thuyền chở 41 công dân Trung Quốc trên vùng biển tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia.

Liên quan đến vụ 7 thi thể nam giới đang phân hủy trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), theo thông tin từ VTV, công an TP. Phú Quốc cho biết, đã tìm thấy trong ví của 2 nạn nhân có 2 căn cước công dân do Trung Quốc cấp.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (Noru), vùng biển Phú Quốc có mưa dông và sóng lớn. Tuy nhiên, việc phát hiện 2 căn cước công dân Trung Quốc là khá trùng hợp với vụ tai nạn chìm tàu chở 41 công dân Trung Quốc vào tối 22/9 tại ngoài khơi tỉnh Preah Sihanouk, miền Tây Nam Campuchia. Vụ tai nạn khiến 22 người mất tích, 18 người được cứu vớt.

Ngoài ra, vào ngày 24/9, ngư dân Phú Quốc cũng đã cứu vớt được 9 người quốc tịch Trung Quốc bị nạn trên vùng biển Campuchia, trôi dạt vào vùng biển Phú Quốc. Theo lời khai của những người này thì trên chuyến tàu gặp nạn có tổng số 20 người.

Khu vực phát hiện các thi thể - Ảnh: VTV

Trước đó, như báo Người Lao động đã thông tin, khoảng từ 11 giờ đến chiều 29/9, người dân và lực lượng chức năng phát hiện có ít nhất 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển tại khu vực Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc.

Các thi thể này được xác định đều là nam giới, đang trong giai đoạn phân hủy. Công an TP. Phú Quốc và các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc và truy tìm nhân thân của các nạn nhân.

Nghi vấn 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc liên quan đến vụ đắm thuyền ở Campuchia Vài ngày 29/9, người dân và cơ quan chức năng phát hiện nhiều thi thể trong tình trạng đang phân hủy liên tiếp trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc.

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