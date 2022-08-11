Hàng tấn vỏ ngao trôi dạt bờ biển Thanh Hóa: Khẩn trương xác định nguyên nhân

Xã hội 11/08/2022 08:40

Các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân hiện tượng ngao chết trôi vào bờ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 9/8, ông Lê Bá Hải - Chủ tịch UBND P. Hải Lĩnh (TX. Nghi Sơn) cho biết, hiện tượng ngao giấy chết trôi dạt vào bờ biển trên địa bàn phường này đã diễn ra nhiều ngày nay.

Theo ông Hải, những ngày qua, dọc bãi biển của P. Hải Lĩnh dài khoảng 3 km lác đác có vỏ ngao giấy (người dân địa phương gọi là con mãng) trôi dạt vào bờ biển. Đặc biệt, vào ngày 9/8, hàng tấn vỏ ngao dạt vào bờ biển.

“Phần lớn ngao trôi vào bờ đã chết, chỉ còn vỏ, rất ít con còn ruột. Cái này không phải hiện tượng gì bất thường, mà hằng năm đến tháng 7 - 8 khi mưa lũ nhiều, nước ngọt từ các sông đổ ra biển khiến cho ngao không chịu được nước ngọt nên bị chết, vỏ trôi dạt vào bờ biển”, ông Hải cho hay.

Không chỉ trên địa bàn P. Hải Lĩnh, nhiều phường khác ở TX. Nghi Sơn vỏ ngao giấy cũng trôi dạt nhiều vào bãi biển, như các phường Hải An, Hải Hòa, Tân Dân...

Hàng tấn vỏ ngao trôi dạt bờ biển Thanh Hóa: Khẩn trương xác định nguyên nhân - Ảnh 1
Dọc bãi biển của P. Hải Lĩnh dài khoảng 3 km lác đác có vỏ ngao giấy (người dân địa phương gọi là con mãng) trôi dạt vào bờ biển - Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin từ VTV, hiện nay, thị xã Nghi Sơn đang tiếp tục chỉ đạo phường Hải Lĩnh và các phường có kế hoạch thu gom xử lý khối lượng vỏ ngao chết trôi dạt vào bờ.

Ngoài việc thu gom xử lý lượng ngao chết để đảm bảo vệ sinh môi trường bờ biển, UBND thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân chính thức gây ra tình trạng ngao chết hàng loạt xảy ra trên địa bàn. 

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