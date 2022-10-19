Do thi thể người đàn ông bị cháy đen, biến dạng hoàn toàn nên cơ quan chức năng chưa thể xác định nhân thân.
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Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 19/10, nguồn tin từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường phát hiện thi thể nam giới bị cháy đen trong nghĩa trang và đang điều tra nguyên nhân.
Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 19/10, người dân phát hiện thi thể nam giới bị cháy đen trong Nghĩa trang Phan Thiết. Ngay sau đó, người dân đã báo cáo vụ việc cho cơ quan công an.
Nhận tin báo, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã cử lực lượng lên bảo vệ và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.
Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tại hiện trường, nạn nhân nằm chết ở giữa hai ngôi mộ. Căn cứ vào dấu vết tại hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng xác định thi thể nói trên là nam giới.
Do thi thể bị cháy đen, biến dạng hoàn toàn nên cơ quan chức năng chưa thể xác định nhân thân.
Cảnh sát đang truy tìm tung tích người đàn ông này để điều tra.