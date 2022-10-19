Khi xử lý đống dăm gỗ đổ bên đường do ô tô bị lật, lực lượng chức năng phát hiện thi thể người đàn ông bị vùi lấp trong đó.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, đêm muộn 18/10, lãnh đạo Đội CSGT huyện Đoan Hùng, Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc xe tải chở dăm gỗ bị lật khiến 1 người tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 18/10, xe tải chở dăm gỗ mang BKS: 19C - 126.10 đang di chuyển trên Quốc lộ 70B đoạn qua xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng thì bị lật.

Thi thể người đàn ông bị vùi lẫn trong đống gỗ dăm - Ảnh: báo Đại đoàn kết

Trao đổi với báo Đại Đoàn kết, lãnh đạo Đội CSGT Đoan Hùng cho biết thêm: “Trong quá trình xử lý hiện trường vụ việc, đến khoảng 14h chiều 18/10 bỗng phát hiện thi thể 1 người đàn ông lẫn trong những lớp dăm gỗ. Nạn nhân tử vong là ông L.M.N (SN 1970, trú tại xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ)”.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ sạt lở mỏ titan ở Bình Thuận khiến 4 người tử vong: Đã tìm thấy thi thể của công nhân cuối cùng Đến ngày 18/10, cả 4 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường đều đã được tìm thấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hai-phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-bi-vui-lan-trong-dong-dam-go-cua-xe-tai-bi-lat-515280.html