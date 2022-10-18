Vụ sạt lở mỏ titan ở Bình Thuận khiến 4 người tử vong: Đã tìm thấy thi thể của công nhân cuối cùng

Xã hội 18/10/2022 16:02

Đến ngày 18/10, cả 4 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường đều đã được tìm thấy.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 18/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết, khoảng 14h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể công nhân cuối cùng trong vụ sạt lở mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý. Đó là thi thể của anh Nguyễn Văn N (sinh năm 1991, ngụ TX.La Gi, Bình Thuận).

Nơi phát hiện anh nằm dưới bùn cát, cách hiện trường sạt lở khoảng 20m. Hiện các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường và làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Đây cũng là nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong số 4 nạn nhân của vụ sạt lở bùn cát mỏ titan Nam Suối Nhum.

Vụ sạt lở mỏ titan ở Bình Thuận khiến 4 người tử vong: Đã tìm thấy thi thể của công nhân cuối cùng - Ảnh 1
Hiện trường tìm kiếm trong vụ sập mỏ titan Nam Suối Nhum - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, vào chiều ngày 15/10, một vụ sạt lở các xảy ra tại mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam khiến 4 người bị vùi trong cát. Sau nhiều ngày nỗ lực, lực lượng chức năng đã lần lượt tìm thấy thi thể của các công nhân là Huỳnh Tấn P. (sinh năm 1979, ngụ TP.Phan Thiết, Bình Thuận), Nguyễn Văn T. (sinh năm 1990, ngụ xã Cát Thành, huyện Phù Cát, Bình Định), Bùi Quang Tr. (sinh năm 1986, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Văn N (sinh năm 1991, ngụ TX.La Gi, Bình Thuận).

Đến nay, cả 4 nạn nhân trong vụ sạt lở mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường đều đã được tìm thấy.

Vụ sạt lở mỏ titan ở Bình Thuận khiến 4 người tử vong: Đã tìm thấy thi thể của công nhân cuối cùng - Ảnh 2
Thi thể cuối cùng được tìm thấy - Ảnh: Báo Lao Động

Qua xác minh của Công an huyện Hàm Thuận Nam, nguyên nhân ban đầu do Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường thực hiện kế hoạch di chuyển cát từ bãi thải khai thác titan đến vị trí khác (cách đó 400m) bằng phương pháp bơm nước theo hệ thống ống dẫn từ hồ chứa đến vị trí đặt 3 máy hút cách chân bãi thải khoảng 15m.

Khi 5 công nhân đang thao tác làm việc thì xảy ra sạt lở từ độ cao 20m xuống, vùi lấp 4 công nhân. Khi đó, một công nhân là tổ trưởng tổ khai thác đã chạy thoát ra được ngoài khu vực sạt lở.

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