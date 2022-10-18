Vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận: Đã tìm thấy thi thể công nhân thứ ba

Xã hội 18/10/2022 08:24

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể công nhân thứ ba là anh Huỳnh Tấn Phước (sinh năm 1974, trú phường Xuân An, TP. Phan Thiết). Thi thể anh Phước được tìm thấy cách thi thể công nhân thứ nhất khoảng 50m.

Nguồn tin từ VTC News, 16h30 ngày 17/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể công nhân thứ ba là anh Huỳnh Tấn Phước (sinh năm 1974, trú phường Xuân An, TP. Phan Thiết). Thi thể anh Phước được tìm thấy cách thi thể công nhân thứ nhất khoảng 50m. Lực lượng chức năng đang chờ người nhà vào nhận diện.

Vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận: Đã tìm thấy thi thể công nhân thứ ba - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể công nhân thứ ba - Ảnh: VTC News

Sáng cùng ngay, thi thể được hai được tìm thấy là anh Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1992, trú tỉnh Bình Định).

Như vậy vẫn còn một nạn nhân mất tích là Nguyễn Văn Nam (30 tuổi, trú Bình Thuận).

Theo nguồn tin báo Người Lao Động, vào lúc 16h ngày 15/10, tại khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra sự cố sạt lở cát làm tràn bùn, cát từ bãi thải đến khu vực văn phòng của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (cách khoảng 500 m). Bước đầu xác định có 4 công nhân làm việc tại hiện trường.

Vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận: Đã tìm thấy thi thể công nhân thứ ba - Ảnh 2
Sự sập mỏ titan đã có 4 công nhân bị chôn vùi - Ảnh: Người Lao Động

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập mỏ titan được cho là do việc di chuyển bãi cát hiện hữu sang vị trí khác ở độ cao khoảng 20m. Vị trí 4 công nhân bị chôn vùi nằm trong vùng mỏ bàn giao mặt bằng để thi công đường ven biển ĐT.719B.

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Khoảng cuối giờ chiều 15/10, ca trực gồm 4 công nhân đang làm việc tại mỏ khai thác titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (Tập đoàn Rạng Đông) thì gặp sự cố sập mỏ.

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