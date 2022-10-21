Đà Lạt: Bố ruột bạo hành con trai 10 tuổi như thời trung cổ, dùng dây nịt cột cổ con 'dắt đi như chó'

Xã hội 21/10/2022 11:09

Công an Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) hiện đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Luân (37 tuổi, tự Luân chùa, thường trú phường 8, TP. Đà Lạt) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 21/10, Công an Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Luân (37 tuổi, tự Luân chùa, thường trú phường 8, TP. Đà Lạt) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Nguyễn Thành Luân được xác định là người bố đã hành hạ cháu N.A.H (10 tuổi, con trai của Luân).

Cụ thể, vào khoảng 21h30 ngày 19/10, sau khi đi nhậu xong, ông Luân về căn hộ của mình ở chung cư Mẫu Tâm (phường 5, TP. Đà Lạt) thì nghe vợ nói con mình là cháu H. có lấy của bố mẹ 100 ngàn đồng. Sau khi nghe thông tin, ông Luân đã đánh cháu bé một cách dã man, rồi lôi ra ngoài đường. 

Đà Lạt: Bố ruột bạo hành con trai 10 tuổi như thời trung cổ, dùng dây nịt cột cổ con 'dắt đi như chó' - Ảnh 1
Công an Đà Lạt đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Luân liên quan đến vụ bố bạo hành con đẻ - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sự việc gây phẫn nộ hơn khi ông Luân bắt bé H. quỳ, cởi hết quần áo, đồng thời dùng dây nịt đánh vào người nhiều lần và bắt bò từ cầu thang ra cửa, bắt cháu H. phải dùng miệng mô phỏng chó sủa.

Sau đó, ông Luân còn có hành động dã man là cột dây nịt vào cổ con, giật nhiều cái và dắt đi "như dắt chó", bắt cháu H. bò ra ngoài nhà và dắt đi trong hành lang chung cư. Trong khi dắt đi, ông ta nhiều lần dùng chân đá vào người và dùng tay tát vào mặt con.

Đà Lạt: Bố ruột bạo hành con trai 10 tuổi như thời trung cổ, dùng dây nịt cột cổ con 'dắt đi như chó' - Ảnh 2
Ông Luân còn cột dây nịt vào cổ con, giật nhiều cái và dắt đi "như dắt chó" - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Đà Lạt: Bố ruột bạo hành con trai 10 tuổi như thời trung cổ, dùng dây nịt cột cổ con 'dắt đi như chó' - Ảnh 3

Hình ảnh ông Luân tiếp tục đánh con trai ngoài đường được camera an ninh ghi lại - Ảnh: Báo Dân Việt

Ngay sau khiếp nhận tin báo, Công an Đà Lạt đã trực tiếp đến chung cư tiếp nhận thông tin, điều tra vụ việc. Trong tối cùng ngày, cơ quan chức năng cũng tiến hành test nhanh ma túy đối với Nguyễn Thành Luân nhưng có kết quả âm tính.

Hiện tại, Ủy ban nhân dân Đà Lạt đã chỉ đạo Công an Đà Lạt củng cố hồ sơ điều tra đối với hành vi bạo hành trẻ em đối với Nguyễn Thành Luân. Đồng thời căn cứ các quy định để đề xuất Viện kiểm sát nhân dân Đà Lạt khởi tố vụ án và xử lý nghiêm. Một cán bộ điều tra thụ lý vụ việc bức xúc nói: "Dã man như như thời trung cổ. Không hiểu cha đưa bé nghĩ gì khi hành sự như vậy".

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