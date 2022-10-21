Hà Nội: Cháy nhà ở phố Tông Đản, đội PCCC phá song sắt cửa sổ giải cứu 1 người phụ nữ thành công

Rạng sáng nay đã xảy ra vụ cháy lớn trên địa bàn TP.Hà Nội, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để giải cứu người dân.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống vào khoảng 1h19 phút cùng ngày, nhận được tin báo cháy tại nhà dân số 19 phố Tông Đản (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Công an quận Hoàn Kiếm đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Hiện trường xảy ra vụ cháy - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Khi tiếp cận đám cháy, phát hiện cửa chính là dạng cửa xếp đã khóa trong, lực lượng chức năng đã sử dụng rìu phá cửa, nhanh chóng tổ chức chữa cháy. Chỉ sau 5 phút triển khai, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt, 1 người bị nạn trong đám cháy là chị Nguyễn An Tr. (sinh năm 1999) đã được hàng xóm hỗ trợ phá cửa sổ và thoát hiểm ra ngoài an toàn.

Đội PCCC tại hiện trường - Ảnh: Báo Kinh Tế & Đô Thị

Theo người dân chứng kiến vụ việc, ông Trần Long (sinh năm 1944) - hàng xóm bên cạnh là người kịp thời cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy.

Khi phát hiện cháy, ông Long đã nhanh trí dùng cờ-lê của gia đình để phá chắn song gỗ tại cửa sổ ngôi nhà bị cháy, cứu người mắc kẹt ra ngoài khi họ đang hoảng loạn vì ngạt khói.

Theo thông tin từ báo Kinh Tế & Đô Thị cho biết thêm, vụ cháy được xác định không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy nghi do chập điện tại vị trí tủ lạnh ngoài phòng khách dẫn đến hỏa hoạn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy.

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