Theo Công an, ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa kiểm tra, xác minh tố giác tội phạm liên quan vụ mất trộm mô tô ngày 14/10 ở xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Đào Bá Phi cùng Trần Đại Quang Long (38 tuổi, ngụ xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên) đã trộm cắp mô tô trên.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM ngày 20/10 cho biết, Công an tỉnh Phú Yên ra thông cáo báo chí thông tin về cái chết của ông Đào Bá Phi (38 tuổi, ngụ phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên) tại nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa.

Làm việc với cơ quan điều tra, nghi can Đào Bá Phi khai từ tháng 9/2022 đến ngày 14/10 Phi cùng đồng phạm thực hiện bảy vụ trộm cắp mô tô khác trên địa bàn thị xã Đông Hòa, TP Tuy Hòa, huyện Tây Hòa (Phú Yên). Ngoài ra, qua xác minh, công an xác định Phi từng sử dụng trái phép chất ma túy, bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh năm 2013, thời hạn hai năm.

Người nhà tập trung tại Trung tâm y tế nơi đưa anh Phi cấp cứu - Ảnh: Báo VietNamNet

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 16-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đào Bá Phi và Trần Đại Quang Long về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 17/10, VKSND thị xã Đông Hòa đã phê chuẩn các văn bản tố tụng nêu trên theo quy định. Chiều 16/10, sau khi được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa thông báo, ông Đào Bá Cường (cha ruột của Đào Bá Phi) đã đến trụ sở Công an thị xã Đông Hòa gặp, cung cấp một số quần áo cho Đào Bá Phi.

Tại đây, Đào Bá Phi đã xin lỗi cha mình vì đã có hành vi trộm cắp tài sản dẫn đến bị tạm giữ. Kết quả khám sức khỏe của nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa vào chiều 16-10 ghi nhận Đào Bá Phi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đau đầu nhẹ, có tiền sử sử dụng ma túy.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm đến khoảng 5h ngày 18/10, một nghi can đang bị tạm giữ cùng phòng phát hiện Đào Bá Phi trong tư thế treo cổ nên tri hô. Cán bộ nhà tạm giữ lúc này liền sơ cứu, chuyển nạn nhân tới Trung tâm y tế thị xã cấp cứu, nhưng Phi đã chết.

Công an tỉnh phối hợp VKSND tỉnh Phú Yên vào cuộc làm rõ, thông báo về thời gian, địa điểm khám nghiệm tử thi và đề nghị gia đình Đào Bá Phi chứng kiến. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân đưa ra các điều kiện không phù hợp, nên Hội đồng khám nghiệm đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự.

Kết quả khám nghiệm tử thi được Công an Phú Yên công bố, nạn nhân chết do thắt cổ; quanh cổ có rãnh hằn... Vùng đầu và toàn bộ thân thể không phát hiện dấu vết thương tích, thương tổn…., các cơ quan nội tạng không bị tổn thương. Công an nhận định nguyên nhân chết của nạn nhân do "ngạt cơ học".

Sau khi hoàn thành khám nghiệm, nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa tìm gặp cha ruột của Đào Bá Phi là ông Đào Bá Cường thông báo, và đề nghị gia đình nhận thi hành con trai đưa về lo hậu sự, song họ từ chối nhận. Vì thế, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an thị xã Đông Hòa đã tổ chức mai táng theo quy định.