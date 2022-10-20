Thông tin MỚI vụ người thắt cổ tự tử trong nhà tạm giữ: Phía Công An tỉnh Phú Yên chính thức lên tiếng

Xã hội 20/10/2022 15:25

Mới đây tại tỉnh Phú Yên đã xảy ra một trường hợp phạm nhân bị tạm giữ đã quyết định thắt cổ tự tử trong tại nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM ngày 20/10 cho biết, Công an tỉnh Phú Yên ra thông cáo báo chí thông tin về cái chết của ông Đào Bá Phi (38 tuổi, ngụ phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên) tại nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa.

Theo Công an, ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa kiểm tra, xác minh tố giác tội phạm liên quan vụ mất trộm mô tô ngày 14/10 ở xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Đào Bá Phi cùng Trần Đại Quang Long (38 tuổi, ngụ xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên) đã trộm cắp mô tô trên.

Làm việc với cơ quan điều tra, nghi can Đào Bá Phi khai từ tháng 9/2022 đến ngày 14/10 Phi cùng đồng phạm thực hiện bảy vụ trộm cắp mô tô khác trên địa bàn thị xã Đông Hòa, TP Tuy Hòa, huyện Tây Hòa (Phú Yên). Ngoài ra, qua xác minh, công an xác định Phi từng sử dụng trái phép chất ma túy, bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh năm 2013, thời hạn hai năm.

Tháng 6/2021, Phi tiếp tục bị Công an phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Thông tin MỚI vụ người thắt cổ tự tử trong nhà tạm giữ: Phía Công An tỉnh Phú Yên chính thức lên tiếng - Ảnh 1
Người nhà tập trung tại Trung tâm y tế nơi đưa anh Phi cấp cứu - Ảnh: Báo VietNamNet

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 16-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đào Bá Phi và Trần Đại Quang Long về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 17/10, VKSND thị xã Đông Hòa đã phê chuẩn các văn bản tố tụng nêu trên theo quy định. Chiều 16/10, sau khi được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa thông báo, ông Đào Bá Cường (cha ruột của Đào Bá Phi) đã đến trụ sở Công an thị xã Đông Hòa gặp, cung cấp một số quần áo cho Đào Bá Phi.

Tại đây, Đào Bá Phi đã xin lỗi cha mình vì đã có hành vi trộm cắp tài sản dẫn đến bị tạm giữ. Kết quả khám sức khỏe của nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa vào chiều 16-10 ghi nhận Đào Bá Phi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đau đầu nhẹ, có tiền sử sử dụng ma túy.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm đến khoảng 5h ngày 18/10, một nghi can đang bị tạm giữ cùng phòng phát hiện Đào Bá Phi trong tư thế treo cổ nên tri hô. Cán bộ nhà tạm giữ lúc này liền sơ cứu, chuyển nạn nhân tới Trung tâm y tế thị xã cấp cứu, nhưng Phi đã chết.

Công an tỉnh phối hợp VKSND tỉnh Phú Yên vào cuộc làm rõ, thông báo về thời gian, địa điểm khám nghiệm tử thi và đề nghị gia đình Đào Bá Phi chứng kiến. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân đưa ra các điều kiện không phù hợp, nên Hội đồng khám nghiệm đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự.

Kết quả khám nghiệm tử thi được Công an Phú Yên công bố, nạn nhân chết do thắt cổ; quanh cổ có rãnh hằn... Vùng đầu và toàn bộ thân thể không phát hiện dấu vết thương tích, thương tổn…., các cơ quan nội tạng không bị tổn thương. Công an nhận định nguyên nhân chết của nạn nhân do "ngạt cơ học".

Sau khi hoàn thành khám nghiệm, nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa tìm gặp cha ruột của Đào Bá Phi là ông Đào Bá Cường thông báo, và đề nghị gia đình nhận thi hành con trai đưa về lo hậu sự, song họ từ chối nhận. Vì thế, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an thị xã Đông Hòa đã tổ chức mai táng theo quy định.

Hành động nhẫn tâm của người bỏ lại bé gái còn nguyên dây rốn trong bịch ni lông ở Phú Yên

Hành động nhẫn tâm của người bỏ lại bé gái còn nguyên dây rốn trong bịch ni lông ở Phú Yên

Trong lúc đang đi đổ rác, người phụ nữ phát hiện bé sơ sinh nặng 3kg, còn nguyên dây rốn được bọc trong túi nilon ở TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Xem thêm
Từ khóa:   thắt cổ tự tử một người tử vong tự tử Phú Yên

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 1 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 1 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 58 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 59 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 5 giờ 1 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?