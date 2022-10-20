Cầm dao xông vào cướp tiệm vàng ở Lạng Sơn, tên cướp bị dân khống chế

Xã hội 20/10/2022 16:39

Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, đối tượng cướp tiệm vàng đã bị người dân vô tình gây thương tích khiến nghi phạm bị bất tỉnh.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống chiều 20/10, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn thông tin, trưa cùng ngày đã xảy ra một vụ cướp tiệm vàng.

Cầm dao xông vào cướp tiệm vàng ở Lạng Sơn, tên cướp bị dân khống chế - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ cướp - Ảnh: Báo VOV  

Vụ việc diễn ra tại tiệm vàng bạc Liễu Hiền ở số 147 Lê Lợi, phường Vĩnh Trại. Theo một số nhân chứng, nghi phạm là nam giới, vào tiệm vàng hỏi mua trang sức. Sau đó, đối tượng dùng hung khí để đe dọa nhân viên tiệm vàng hòng cướp tài sản. Tuy nhiên, nghi phạm bị người dân khống chế, gây thương tích.

Theo hình ảnh từ người dân, khi cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, đối tượng không còn ở trong tình trạng tỉnh táo, người có nhiều vết máu.

Cầm dao xông vào cướp tiệm vàng ở Lạng Sơn, tên cướp bị dân khống chế - Ảnh 2
Tên trộm bị người dân khống chế - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống  

Theo thông tin từ báo VOV thời điểm này, giao thông tại khu vực đường Lê Lợi ùn tắc do hàng trăm người hiếu kỳ tụ tập lại theo dõi diễn biến vụ việc.

Lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

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