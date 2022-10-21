Cứu sống cháu bé 15 tháng tuổi ăn nhầm thuốc diệt chuột vì màu sắc bắt mắt, bài học cảnh giác cho các bậc phụ huynh

Bé trai 15 tháng vô tình ăn nhầm thuốc diệt chuột loại viên màu hồng rực, người nhà phát hiện lấy ra được nửa viên trong miệng bé rồi đưa đi cấp cứu.

Ngày 21/10, theo thông tin từ VnExpress cho biết, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận trường hợp bé trai 15 tháng tuổi cấp cứu do ăn nhầm thuốc diệt chuột.

Thuốc diệt chuột bé ăn nhầm, do gia đình cung cấp và không có nhãn mác. Ảnh: VnExpress

Ngay sau khi được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu, cháu bé ngay lập tức được các bác sĩ rửa dạ dày, xét nghiệm và theo dõi sức khỏe. May mắn, bé được phát hiện sớm và đến viện kịp thời cấp cứu nên chưa nguy hiểm tính mạng. Hiện, sức khỏe bé ổn định nhưng vẫn cần theo dõi thêm.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm, trước khi vào viện khoảng 30 phút, trẻ vô tình nuốt phải thuốc diệt chuột. Rất may gia đình đã kịp thời phát hiện, lấy bỏ được ½ viên thuốc từ miệng trẻ và nhanh chóng đưa trẻ đến viện.

Trường hợp bệnh nhi nói trên chỉ ăn nhầm thuốc chuột với lượng nhỏ, nếu dùng phải liều lượng lớn sẽ dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm về sức khỏe như co giật, rối loạn nhịp tim, suy thận, rối loạn đông máu (xuất huyết não, xuất huyết phổi, xuất huyết tiêu hóa...) có thể dẫn đến tử vong.

Qua đây, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thận trọng bởi thuốc diệt chuột thường có màu sắc bắt mắt, hơn nữa với bản tính tò mò và chưa thể tự nhận thức nên trẻ rất dễ nuốt phải. Vì vậy các bậc phụ huynh cần để xa các loại thuốc này khỏi tầm tay của trẻ.

Trường hợp trẻ uống phải thuốc diệt chuột, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để rửa dạ dày, dùng than hoạt tính thải độc... Khi vào viện, người nhà nhớ mang theo vỏ thuốc hoặc chai hóa chất mà trẻ uống nhầm để các bác sĩ có hướng xử lý kịp thời và chính xác.

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