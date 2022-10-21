Vào ngày 21/10, người dân phát hiện một thi thể tại khu vực ruộng lúa thuộc ấp Phước Hữu, xã Long Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu trong tình trạng không quần áo.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 21/10, Công an Thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc phát hiện thi thể một người đàn ông chưa rõ lai lịch giữa đồng ruộng.

Qua điều tra ban đầu, vào sáng cùng ngày tại khu vực ruộng lúa thuộc Tập đoàn 3, đoạn gần khu du lịch Tứ Phương Thất Đảo (ấp Phước Hữu, xã Long Phước, TP Bà Rịa) người dân phát hiện một thi thể người không mặc quần áo nên trình báo công an.

Lực lượng chức năng đưa thi thể từ dưới cánh đồng lên để điều tra - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, dựa vào khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1,6m, tuổi từ 40 đến 50 và tử vong khoảng 3 ngày.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

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