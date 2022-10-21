Thay mặt Ủy ban nhân dân Đà Lạt, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch, đã trao quà bánh, sữa và 5 triệu đồng hỗ trợ cháu H. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân phường 5 cũng hỗ trợ cháu bé 4 triệu đồng. Hiện tại, tinh thần của cháu bé đã dần ổn định.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 21/10, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cùng các phòng Giáo dục, Lao động - Thương binh - Xã hội và UBND phường 5 đã đến nhà thăm hỏi, động viên N.Đ.A.H (10 tuổi) - cháu bé bị cha ruột là Nguyễn Thành Luân (37 tuổi) bạo hành dã man.

Bà Loan cho biết: "Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã có văn bản chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành trẻ em, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

Cụ thể, vào khoảng 21h30 ngày 19/10, sau khi đi nhậu về, ông Luân nghe vợ nói con trai là N.A.H. (10 tuổi) lấy cắp 100.000 đồng thì ông nổi nóng, dùng tay đánh vào mặt và người con. Sau đó ông dùng dây nịt đánh nhiều lần vào cháu H.. Vợ và mẹ vợ Luân cố gắng can ngăn nhưng không được. Đánh một hồi, ông Luân bắt bé H. quỳ, cởi hết quần áo, đồng thời dùng dây nịt đánh vào người nhiều lần và bắt bò từ cầu thang ra cửa, bắt cháu H. phải dùng miệng mô phỏng chó sủa.

Những vết thương của cháu H. do bố ruột hành hạ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Vụ việc chưa dừng lại ở đó, ông Luân còn có hành động dã man là cột dây nịt vào cổ con, giật nhiều cái và "dắt đi như dắt chó", bắt cháu H. bò ra ngoài nhà và dắt đi trong hành lang chung cư. Trong khi dắt đi, ông này nhiều lần dùng chân đá vào người và dùng tay tát vào mặt con.

Luân đang chấp hành án treo vì tội gây rối trật tự công cộng nên nhiều người trong chung cư chứng kiến nhưng không dám lên tiếng can ngăn.

Công an tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban nhân dân Đà Lạt sau khi tiếp nhận vụ việc đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ bạo hành. Đồng thời, cơ quan chức năng xác định ông Luân không sử dụng ma túy khi bạo hành con.