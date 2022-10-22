Xót xa hoàn cảnh của cháu bé 5 tuổi bị gã hàng xóm dùng búa sát hại dã man ở Quảng Nam

Xã hội 22/10/2022 09:29

Vào buổi chiều định mệnh ngày 20/10, khi ông nội dắt xe đạp đến đón cháu học mẫu giáo trở về, hai ông cháu bị gã hàng xóm Trần Văn Xanh (1982) lên cơn tâm thần dùng búa, rựa tấn công.

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 16h30 ngày 20/10, ông Cao V.X. (72 tuổi) dẫn cháu nội là C.T.M. (5 tuổi) đi học về thì bị Trần Văn Xanh chặn đường tấn công ở khu vực tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú.

Tại đây, Xanh cầm búa đánh liên tiếp vào đầu cháu M. và ông X. Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng đưa hai ông cháu đi cấp cứu. Người ông bị thương rất nặng còn cháu M. không qua khỏi.

Vào khoảng 20h40 cùng ngày, lực lượng công an khống chế, bắt giữ Trần Văn Xanh.

Xót xa hoàn cảnh của cháu bé 5 tuổi bị gã hàng xóm dùng búa sát hại dã man ở Quảng Nam - Ảnh 1
Đối tượng Trần Văn Xanh - Ảnh: Báo công an Đà Nẵng

Liên quan đến vụ án mạng thương tâm này, theo thông tin từ báo Công an Đà Nẵng, về hoàn cảnh của cháu M., một hàng xóm của gia đình ông Xuân cho biết, trước đây, cha của cháu M. là anh C.V.Đ. vào TP HCM làm ăn. Dù đã có vợ nhưng trong quá trình làm việc, anh Đ. quen với một cô gái miền Tây rồi mang thai, sinh ra cháu M. Sự việc được vợ anh Đ. phát hiện, ngăn cấm. Cũng vì vậy nên khi cháu M. mới được 1 tháng tuổi, người mẹ trả cháu cho anh Đ. chăm sóc. Trong khi đó, mẹ lớn, con riêng không thể ở chung một nhà nên anh Đ. đành gửi cháu M. về cho ông bà nội ở quê nuôi dưỡng từ đó đến nay.

“Cách đây một tuần, anh Đ. về quê có việc và định đón cháu M. vào ở với mình, thế nhưng do đã quen chung sống với ông bà nội, cháu M. không đồng ý vào ở với cha…”, người hàng xóm nói

Xót xa hoàn cảnh của cháu bé 5 tuổi bị gã hàng xóm dùng búa sát hại dã man ở Quảng Nam - Ảnh 2
Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ Xanh - Ảnh: VTC News

Qua điều tra, nhà ông Xuân và nhà Xanh chỉ cách nhau vài chục mét. Xanh ở với cha mẹ già trong căn nhà cấp 4. Hằng ngày hai gia đình vẫn thường xuyên gặp mặt nhau. Theo hàng xóm cho biết, dù có biểu hiện tâm thần nhưng lâu nay Xanh chưa xâm hại đến ai.

Một hàng xóm của nạn nhân cho hay: "Hằng ngày Xanh phụ cha mẹ già cắt cỏ, giữ trâu và lo công việc đồng áng. Do thường xuyên ở ngoài đồng chăn trâu, cắt cỏ nên lúc nào trên người Xanh cũng có chiếc búa dùng để đóng cọc trâu và cái rựa. Chiều hôm đó mọi người thấy Xanh ngồi ở bên đường cũng bình thường như mọi ngày nên không ai để ý. Nếu bình thường Xanh có biểu hiện manh động này kia thì mọi người biết để còn tránh, chứ nó không có triệu chứng gì. Mỗi khi lên cơn thì la ré, cười nói một mình thôi. Chiều hôm đó vẫn có nhiều người chở con đi học về đi trước ông cháu M. và có Xanh ngồi đó, nhưng không ai bị gì. Vậy mà…"

Vào ngày 21/10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi bắt được đối tượng Trần Văn Xanh, ngay trong đêm lực lượng Công an đã di lý đối tượng về Công an tỉnh, giao Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xử lý.

Theo Thiếu tướng Dũng, Trần Văn Xanh có biểu hiện không bình thường về tâm lý, có đập phá tài sản gia đình trước đó mấy ngày, lúc khóc lúc cười. Nghi phạm gây án không phải do mâu thuẫn mà do bệnh tâm thần bộc phát.

Thông tin MỚI vụ cháu bé 5 tuổi bị người đàn ông nhẫn tâm cầm búa sát hại: Trước lúc gây án nghi phạm thường khóc và cười một mình ở nhà

Thông tin MỚI vụ cháu bé 5 tuổi bị người đàn ông nhẫn tâm cầm búa sát hại: Trước lúc gây án nghi phạm thường khóc và cười một mình ở nhà

Liên quan đến vụ cháu bé 5 tuổi bị người đàn ông nhẫn tâm cầm búa sát hại dã man, mới đây theo thông tin mới từ lực lượng chức năng nghi phạm trước khi gây án đã có biểu hiện không bình thường trong nhiều ngày liền ở nhà.

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