Liên quan đến vụ cháu bé 5 tuổi bị người đàn ông nhẫn tâm cầm búa sát hại dã man, mới đây theo thông tin mới từ lực lượng chức năng nghi phạm trước khi gây án đã có biểu hiện không bình thường trong nhiều ngày liền ở nhà.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết cảnh sát đang tạm giữ nghi phạm Trần Văn Xanh (40 tuổi, ngụ tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú). Thông tin từ nhà chức trách, nghi phạm có biểu hiện không bình thường về tâm lý, đập phá tài sản gia đình trước đó mấy ngày, lúc khóc lúc cười. Nghi phạm Trần Văn Xanh được lực lượng chức năng khống chế sau nhiều giờ cố thủ trong nhà - Ảnh: Báo VietNamNet Trước đó, khoảng 16h30 ngày 20/10, ông C.V.X. (72 tuổi, trú tại tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn), đón cháu nội là C.T.M. (5 tuổi) đi học mẫu giáo về.

Khi di chuyển qua trước nhà đối tượng Trần Văn Xanh, thì bị người này chặn đường, dùng búa, rựa... chém vào hai ông cháu khiến cả hai bị thương nặng. Nạn nhân ngay sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Cháu bé không may đã tử vong, còn ông X. bị thương rất nặng đang cấp cứu. Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm, sau khi gây án Xanh vào nhà cố thủ. Lực lượng Công an H.Quế Sơn tổ chức vây bắt nhưng Sanh cầm hung khí nguy hiểm nên việc vây bắt gặp nhiều khó khăn. Đến tối cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều thêm lực lượng hỗ trợ.

Hiện trường nơi đối tượng cố thủ - Ảnh: Báo Thanh Niên Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cũng đã đến hiện trường để chỉ đạo truy bắt nghi phạm. Theo lãnh đạo Công an tỉnh, để khống chế nghi phạm, lực lượng công an phải leo lên nóc nhà, sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận. Đến khoảng 20 giờ 40 phút tối nay 20/10, lực lượng công an đã khống chế được nghi phạm Trần Văn Xanh. Công an tỉnh Quảng Nam cũng xác định người này có tiền sử bị bệnh tâm thần.

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