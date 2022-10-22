Quảng Bình: Nam thanh niên khuyết tật đi phụ hồ bị điện giật tử vong thương tâm

Xã hội 22/10/2022 13:32

Nam thanh niên tử vong do điện giật lúc đi phụ hồ là người khuyết tật và có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 22/10, ông Đỗ Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm, khiến người đàn ông tử vong.

Nạn nhân là anh Lê Văn Hảo (SN 1994; ngụ thôn Bắc Giang, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch).

Quảng Bình: Nam thanh niên khuyết tật đi phụ hồ bị điện giật tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Hảo tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, vào khoảng 9h30 ngày 21/10, anh H. đang phụ hồ thì trời mưa, bị máy trộn rò điện giật ngã xuống đất. Những người làm chung phát hiện sự việc đã ngắt điện, đồng thời thực hiện các biện pháp sơ cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Hưng Trạch đã có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Bên cạnh đó, chính quyền xã Hưng Trạch cũng đã tổ chức các đoàn đến thăm, động viên gia đình và lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Quảng Bình: Nam thanh niên khuyết tật đi phụ hồ bị điện giật tử vong thương tâm - Ảnh 2
Gia đình lo tang lễ cho nạn nhân - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam 

Ngoài ra, ông Lê Ngọc Sơn cũng thông tin thêm, anh H. từng bị tai nạn giao thông dẫn đến đầu óc không được bình thường. Anh có 1 con trai 3 tuổi, vợ anh cũng là người khuyết tật.

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