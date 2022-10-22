Sáng 22/10, lực lượng chức năng tại tỉnh Bình Thuận đã có thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe khách giường nằm xảy ra trên Quôc lộ 1 khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào khoảng 0 giờ ngày 22/10, trước UBND xã Bình Tân, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe khách giường nằm.

Cụ thể, xe khách giường nằm BKS 77F-003.48 lưu thông hướng Nam - Bắc trên Quốc lộ 1 đoạn km1667 + 700 qua xã Bình Tân, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) thì chuyển hướng rẽ tại điểm mở dải phân cách cứng. Lúc này, 3 xe khách giường nằm BKS 51B-116.31, 74B-006.66 và 50F-029.54 đang chạy cùng hướng Bắc – Nam khi đến đoạn xe khách BKS 77F-003.48 thì tông với nhau.

Xe khách dẹp móp phần đầu, biến dạng - Ảnh: Báo Dân Việt

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Việt

Tại hiện trường, hai xe khách BKS 77F-003.48 và 74B-006.66 dẹp móp phần đầu, biến dạng. Hơn 100 hành khách trên 4 xe khách hoảng loạn sau vụ tai nạn. Trong đó một số hành khách bị thương nặng phải chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận điều trị.

Các nạn nhân được chuyển lên bệnh viện điều trị - Ảnh: Báo Người lao động

Theo thông tin từ báo Dân Việt, một số người dân địa phương cho biết, vào thời điểm trên bà con nghe một tiếng va chạm lớn trên Quốc lộ 1A nên chạy ra xem.

Ngau sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Bắc Bình và những cơ quan liên quan có mặt tại hiện trường xử vụ việc, đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tiết giao thông. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

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