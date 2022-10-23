Điều tra vụ bé gái 2 tuổi mất tích, Công an phường Phước Long B, TP Thủ Đức, đã xác định được danh tính của “người đàn ông lạ mặt” trong vụ việc.

Liên quan đến vụ việc bé gái 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Thủ Đức, theo thông tin từ Zing, vào chiều ngày 23/10, Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) xác định “người lạ” trong vụ việc là cha cháu bé.

Cụ thể, người đàn ông cõng bé gái là cha ruột của bé, tên là N.T.K. (SN 1992, ngụ Thủ Đức). Quá trình điều tra, công an xác định bé Nguyễn Hoàng Thảo Nhi (SN 2020), là bé gái được mẹ trình báo mất tích, ở tại nhà của anh K.

Bé gái 2 tuổi được báo mất tích trước đó - Ảnh: Báo Người Lao Động

Anh K. khai nhận, anh với chị L.A.T (SN 1983, ngụ Thủ Đức) là vợ chồng và sinh sống ở gần cầu Ông Cày, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức (TP.HCM). Trong quá trình sinh sống, 2 người thường hay cãi nhau, mỗi lần giận chồng, chị T. lại dắt con nhỏ ra ngoài cầu để nằm ngủ.

Rạng sáng 22/10, khi đi ngang qua cầu Ông Cày, thấy con gái 2 tuổi nằm ngủ trên cầu tội nghiệp nên anh K. đã bế, cõng đưa về nhà. Sau khi làm rõ nội dung, công an đã bàn giao bé gái cho vợ chồng anh K. đưa về nhà chăm sóc.

Hình ảnh bé gái được người cha cõng đi - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ VTV News, Công an phường Phước Long B, Thủ Đức nhận được trình báo của gia đình chị L.A.T. về việc con gái chị là cháu N.H.T.N. mất tích khi đang ngủ trên cầu Ông Cày.

Công an sau đó đã cử lực lượng tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn lặn tìm tại khu vực cầu Ông Cày vì nghi cháu N. bị rơi xuống. Khuya cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra camera an ninh thì phát hiện thời điểm này có một người đàn ông cõng bé gái giống bé N., song, được một đoạn thì mất dấu nên đã tổ chức khoanh vùng tìm kiếm.

Đến 5 giờ sáng 23/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ người dân thấy một bé gái ngồi khóc trên cầu Ông Cày.

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