Danh tính thực sự của người đàn ông lạ mặt 'bắt cóc' bé gái 2 tuổi ở Thủ Đức

Xã hội 23/10/2022 17:16

Điều tra vụ bé gái 2 tuổi mất tích, Công an phường Phước Long B, TP Thủ Đức, đã xác định được danh tính của “người đàn ông lạ mặt” trong vụ việc.

Liên quan đến vụ việc bé gái 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Thủ Đức, theo thông tin từ Zing, vào chiều ngày 23/10, Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) xác định “người lạ” trong vụ việc là cha cháu bé.

Cụ thể, người đàn ông cõng bé gái là cha ruột của bé, tên là N.T.K. (SN 1992, ngụ Thủ Đức). Quá trình điều tra, công an xác định bé Nguyễn Hoàng Thảo Nhi (SN 2020), là bé gái được mẹ trình báo mất tích, ở tại nhà của anh K.

Danh tính thực sự của người đàn ông lạ mặt 'bắt cóc' bé gái 2 tuổi ở Thủ Đức - Ảnh 1
Bé gái 2 tuổi được báo mất tích trước đó - Ảnh: Báo Người Lao Động

Anh K. khai nhận, anh với chị L.A.T (SN 1983, ngụ Thủ Đức) là vợ chồng và sinh sống ở gần cầu Ông Cày, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức (TP.HCM). Trong quá trình sinh sống, 2 người thường hay cãi nhau, mỗi lần giận chồng, chị T. lại dắt con nhỏ ra ngoài cầu để nằm ngủ. 

Rạng sáng 22/10, khi đi ngang qua cầu Ông Cày, thấy con gái 2 tuổi nằm ngủ trên cầu tội nghiệp nên anh K. đã bế, cõng đưa về nhà. Sau khi làm rõ nội dung, công an đã bàn giao bé gái cho vợ chồng anh K. đưa về nhà chăm sóc.

Danh tính thực sự của người đàn ông lạ mặt 'bắt cóc' bé gái 2 tuổi ở Thủ Đức - Ảnh 2
Hình ảnh bé gái được người cha cõng đi - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ VTV News, Công an phường Phước Long B, Thủ Đức nhận được trình báo của gia đình chị L.A.T. về việc con gái chị là cháu N.H.T.N. mất tích khi đang ngủ trên cầu Ông Cày. 

Công an sau đó đã cử lực lượng tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn lặn tìm tại khu vực cầu Ông Cày vì nghi cháu N. bị rơi xuống. Khuya cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra camera an ninh thì phát hiện thời điểm này có một người đàn ông cõng bé gái giống bé N., song, được một đoạn thì mất dấu nên đã tổ chức khoanh vùng tìm kiếm. 

Đến 5 giờ sáng 23/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ người dân thấy một bé gái ngồi khóc trên cầu Ông Cày.

Đã tìm thấy bé gái 2 tuổi mất tích ở Thủ Đức: Bé hay bật khóc do hoảng loạn tinh thần

Đã tìm thấy bé gái 2 tuổi mất tích ở Thủ Đức: Bé hay bật khóc do hoảng loạn tinh thần

Vào sáng ngày 23/10, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đã tìm được bé gái 2 tuổi sau nhiều giờ khẩn trương tìm kiếm.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 2 tuổi mất tích bé gái 2 tuổi mất tích ở Thủ Đức danh tính người đàn ông 'bắt cóc' bé gái 2 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?