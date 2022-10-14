Vào ngày 14/10, các bác sĩ khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành gắp thành công dị vật đâm xuyên qua Amidan trái của bé gái 13 tháng tuổi ở Nam Định.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng ngày 14/10, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết các bác sĩ khoa Tai - Mũi - Họng của bệnh viện vừa tiến hành gắp thành công dị vật là sợi thép rơi ra từ dụng cụ lọc cháo ăn dặm, xuyên qua amidan trái của bé gái 13 tháng tuổi ở Nam Định. Sợi thép xuyên qua Amidan trái của trẻ - Ảnh: Báo Tiền Phong Người nhà bệnh nhi cho biết, vào trưa ngày 28/9, bé D.A đang ăn cháo bỗng nhiên bỏ ăn, ho sặc sụa và nôn nhiều. Ban đầu gia đình chỉ nghĩ con bị viêm họng nên ho và nôn trớ, nhưng đến chiều tối thấy con nôn kèm máu, gia đình vội vàng đưa con đến bệnh viện tỉnh để thăm khám. Sau đó, trẻ được các bác sĩ chỉ định chụp X-Quang cổ ngực và chẩn đoán theo dõi dị vật kim loại vùng sàn họng – miệng, đồng thời chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi trẻ được thăm khám, soi họng và đọc kết quả phim X-Quang, các bác sĩ xác định có dị vật kim loại đâm xuyên qua amidan bên trái của trẻ. Dị vật sau khi được gắp ra - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống BS Nguyễn Khắc Trưởng, khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp gắp dị vật cho bệnh nhi cho biết, nhận thấy dị vật mắc ở vị trí phức tạp, nguy cơ chảy máu cao, chúng tôi đã nhanh chóng cho trẻ làm các xét nghiệm cần thiết, rồi chuyển lên phòng mổ, gây mê và tiến hành gắp dị vật lấy ra được sợi thép nhỏ nhưng rất cứng và nhọn 2 đầu, dài 2cm.

Sợi thép này đâm xuyên từ cực trên xuống cực dưới amidan bên trái của trẻ. May mắn là dị vật chưa xuống sâu hơn nên không gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Nếu không được gắp ra kịp thời, đoạn kim loại này có thể gây nhiễm trùng và chảy máu, dẫn đến những hậu quả khó lường. Dị vật nguy hiểm nói trên được xác định là rơi ra từ rây lưới thép để lọc đồ ăn, bị lẫn vào cháo của trẻ trong quá trình chế biến. Hiện tại, tình trạng của trẻ đã ổn định và được xuất viện. Rây cháo bằng thép dùng để lọc thức ăn - Ảnh: Internet Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, PGS.TS Nguyễn Tuyết Xương – Trưởng khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, tại Khoa Tai – Mũi – Họng thường xuyên tiếp nhận trẻ hóc dị vật như xương cá, xương lợn, xương gà, các hạt thực vật (lạc, na, ngô…), mảnh nhựa, đồ chơi, đồng xu, đồ chơi, cúc áo. Đặc biệt một số trường hợp trẻ nuốt phải các vật sắc nhọn như đinh vít, ghim sắt,… đe dọa trực tiếp đến tính mạng của trẻ. Trường hợp nghi ngờ con bị hóc, gia đình nên đưa đến ngay cơ sở y tế gần nhất, không nên tự chữa bằng mẹo vì có thể sẽ nguy hiểm hơn cho trẻ và gây thêm khó khăn cho các bác sĩ trong quá trình thăm khám, xử trí sau đó" – PGS.TS Nguyễn Tuyết Xương khuyến cáo.

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