Vào ngày 14/10, Cơ quan Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đang xác minh việc bé trai tử vong bên vệ đường tại xã Xuân Minh

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 14/10, Công an xã Xuân Minh, huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện thi thể bé trai ngay cạnh đường gần khu vực thác Ma.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng cho biết, nạn nhân là cháu V.V.Đ. (12 tuổi, dân tộc Nùng, trú tại xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình). V.V.Đ. hiện là học sinh lớp 6C trường THCS Tân Trịnh.

Hiện trường sự việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào khoảng 20h ngày 13/10, người dân đi qua đường bất ngờ phát hiện thi thể một bé trai ngay cạnh đường gần khu vực thác Ma, thuộc thôn Lùng Lý, xã Xuân Minh, huyện Quang Bình.

Qua khám nghiệm hiện trường, bé trai mặc áo đỏ, quần dài, tử vong trong tư thế nằm sấp, thành bê tông cạnh đó có dính vết máu. Trên áo của bé trai có logo trường Tiểu học Tân Trịnh. Khu vực bé trai tử vong từ trước tới nay ít người qua lại.

Hiện tại, nguyên nhân cái chết của cháu Đ. đang được điều tra, làm rõ.

Hà Giang: Người dân tá hỏa phát hiện thi thể của bé trai gần thác Ma, trên người có nhiều điểm bất thường Mới đây trên địa bàn tỉnh Hà Giang, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi phát hiện một bé trai tử vong trong tư thế nằm sấp bên vệ đường.

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