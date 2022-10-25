Đối tượng truy sát người yêu cũ và tình địch ở Bắc Ninh: 'Giờ cháu ân hận rồi, cháu chỉ làm khổ mọi người'

Xã hội 25/10/2022 20:12

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự nghi phạm Phan Thanh Hoàng (SN 2003), người đã gây ra vụ án mạng ở Bắc Ninh khiến 2 người thương vong để làm rõ tội "Giết người".

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều ngày 25/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự và đang làm thủ tục khởi tố bị can đối với Phan Thanh Hoàng (SN 2003, trú tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để làm rõ tội “Giết người”.

Đối tượng truy sát người yêu cũ và tình địch ở Bắc Ninh: 'Giờ cháu ân hận rồi, cháu chỉ làm khổ mọi người' - Ảnh 1
 Phan Thanh Hoàng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận trước đó có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị B. (SN 2003, trú ở TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Tuy nhiên khoảng 3 tháng gần đây, do mâu thuẫn nên chị B. chia tay Hoàng và xuống Bắc Ninh làm việc.

Ngày 24/10, Hoàng bắt xe từ Tuyên Quang xuống Bắc Ninh và chuẩn bị sẵn hung khí để gây án. Đến tối 24/10, biết chị B. và anh D. đang ở trong quán cắt tóc trên phố Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh, Hoàng đã xông vào truy sát hai người. Trước khi gây án, Hoàng đã viết “thư tuyệt mệnh” đăng lên Facebook. Vụ việc khiến các nạn nhận đổ gục, nằm bất động trong nhà và ngoài đường. Chị B. thiệt mạng, còn nam thanh niên nguy kịch. Ngay khi gây án, hung thủ ngồi xuống đợi lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối tượng truy sát người yêu cũ và tình địch ở Bắc Ninh: 'Giờ cháu ân hận rồi, cháu chỉ làm khổ mọi người' - Ảnh 2
Lực lượng chức năng lấy lời khai của nghi phạm Phan Thanh Hoàng - Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, đối tượng Phan Thanh Hoàng không phải là kẻ từng vào tù ra tội, cũng chưa từng vi phạm pháp luật bao giờ. Hoàng sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều làm nông nghiệp ở địa phương, sống chân chất, không ai vi phạm pháp luật. 

Bố mất 5 năm trước khi em gái út mới sinh được 1 tuần nên Hoàng khá thương em gái. Thế nhưng, chỉ vì suy nghĩ bồng bột, mà Hoàng đã gây ra tội ác tày trời khiến ai nấy phải kinh sợ. Dù gây án đặc biệt nghiêm trọng nhưng kẻ sát nhân máu lạnh này không run sợ, cũng không tỏ ra ân hận, khai báo rành rẽ tội lỗi của mình.

Sau hành động tội ác của mình, Hoàng đã gửi lời xin lỗi mẹ, xin lỗi anh trai, xin lỗi em gái yêu quý của mình. Hoàng nhắn nhủ đến anh trai, em gái của mình đừng làm mẹ buồn, phải yêu thương mẹ, anh trai sớm lấy vợ, em gái ngoan ngoãn học hành giỏi… Dù tỏ ra là người có hiếu, biết yêu thương gia đình, nhưng Hoàng lại gây ra tội ác tày trời, khiến mẹ, anh trai, em gái của Hoàng khổ sở, đau đớn.

Hoàng cho biết: "Nhưng giờ cháu ân hận rồi, hành động đó cứ tưởng là mạnh mẽ nhưng không phải, cháu chỉ làm khổ mọi người thôi”.

Vụ việc hiện vẫn đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ.

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