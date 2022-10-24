Lời kể của cô gái ôm chặt lính cứu hỏa khóc nức nở sau khi thoát khỏi 'cửa tử' trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Sau vụ cháy, hình ảnh một cô gái trẻ mặt mũi lấm lem ôm chặt người lính cứu hỏa khóc nức nở được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Hành động người lính ôm lấy người bị nạn để động viên, an ủi nhận được hàng nghìn lời khen từ cộng đồng mạng. Nữ sinh 22 tuổi này là M.T.L.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào tối ngày 23/10, một đám cháy lớn bùng phát tại căn nhà trọ ở ngách 132/1 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 4 xe chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để triển khai chữa cháy.

Trong khi đó, nghe tiếng kêu cứu hoảng loạn của L. vọng xuống từ tầng tum, các chiến sĩ PCCC xác định vị trí và tiếp cận hiện trường. Trong lúc chờ đồng đội đưa thiết bị lên phá chuồng cọp, các chiến sĩ liên tục động viên, trấn an tinh thần L. Cô nhớ lại: "Tôi cố tỏ ra bản lĩnh, tự dặn lòng không được khóc, không được mất bình tĩnh, cố gắng động viên bản thân rằng đã có lực lượng PCCC bên cạnh".

Theo lời của L. kể, vào khoảng 19h tối qua, trong lúc gội đầu trong phòng ở tầng 6, L. nghe tiếng mọi người trong nhà trọ hô hoán báo cháy. Mở cửa phòng, cô phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ các tầng dưới. Cô không kịp mang theo bất cứ đồ đạc nào, dùng tóc đang ướt bịt mũi và miệng, chạy lên tầng tum của căn nhà kêu cứu. Tuy nhiên, khói mù mịt không thấy đường, L. và một bạn nam cùng tầng bám tường mà đi nhờ đã quen địa hình. Tầng tum kết cấu theo kiểu chuồng cọp không lối thoát, cặp đôi hét lớn nhờ hàng xóm giúp đỡ. Một người đã ném cho L. chiếc áo ướt dùng chống ngạt khói.

L. được một vài người bạn hỗ trợ chuyển nhà sau vụ cháy - Ảnh: Báo Dân Trí

Giây phút được dìu xuống mặt đất, thoát khỏi ám ảnh "chuồng cọp tử thần", L. vỡ òa cảm xúc. Cô chạy đến ôm chặt Thiếu tá Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Phó đội trưởng Đội cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2, Công an TP Hà Nội), khóc nức nở: "Bố mẹ ơi, các chú PCCC cứu sống con rồi".

Vừa giang tay ôm nạn nhân, anh Đức vừa an ủi: "Cháu bình tĩnh, có các chú ở đây rồi! Bình tĩnh, hết nguy hiểm rồi!". Chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Văn Trường, đứng bên cạnh, tiếp tục trấn an: "Sống rồi, không sao đâu!".

Nhớ lại thời điểm đó, L. nói rằng "biết được cứu sống nên không thể kìm nén cảm xúc". Sau khi được các chiến sĩ PCCC dìu xuống dưới, L. được chuyển đến Bệnh viện E kiểm tra sức khỏe. Cô gái may mắn không bị thương, chỉ ngạt khói. Sau đó, L. đã gọi về cho bố mẹ báo bình an bởi vì họ cũng rất lo lắng.

Căn phòng trọ khép kín bao gồm nhà vệ sinh và bếp, hiện các thiết bị điện như tủ lạnh, điều hòa, nóng lạnh đều đã hỏng sau vụ cháy. L. chuyển đến sống nhờ nhà một người bạn, dự định thuê phòng trọ mới trong thời gian tới. L. nói: "Tôi rất muốn nói lời cảm ơn anh Đức và các chiến sĩ PCCC, vì nhờ họ, tôi như được sinh ra một lần nữa".

Thiếu tá Nguyễn Minh Đức - Ảnh: Tổ Quốc

Theo thông tin từ Tổ Quốc, Thiếu tá Nguyễn Minh Đức tiết lộ, thời điểm đó cô gái mới được cứu thoát. Anh Đức kể: "Tôi nghĩ em ấy muốn tìm một người nào đó để lấy lại tinh thần nên ôm chặt lấy tôi. Hình ảnh được chụp lại khiến tôi rất bất ngờ. Từ khi vào nghề đến nay đã 14 năm, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu vụ cháy, đây có lẽ là bức ảnh đẹp nhất. Tôi cũng rất vui và chỉ biết quàng tay ôm lại em ấy để an ủi, động viên. Tôi cũng nhớ em ấy nói 'cảm ơn các chú cảnh sát PCCC đã cứu chúng con, nếu không có các chú con đã chết trong đám cháy rồi".