Phá cửa sân thượng giải cứu kịp thời 11 người mắc kẹt trong ngôi nhà 6 tầng bốc cháy dữ dội

Xã hội 24/10/2022 08:42

Các nhân chứng cho hay, ngọn lửa bùng lên từ khu vực để xe máy ở tầng trệt, sau đó lan nhanh khiến khói bốc lên các tầng phía trên.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 19h ngày 23/10, cơ quan chức năng nhận được tin báo cháy xảy ngôi nhà có tại địa chỉ số 5 ngách 1 ngõ 132 Cầu giấy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Ngay khi tiếp nhận được thông tin ban đầu, nhận định có người dân mắc kẹt trong đám cháy, Công an TP. Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Phá cửa sân thượng giải cứu kịp thời 11 người mắc kẹt trong ngôi nhà 6 tầng bốc cháy dữ dội - Ảnh 1
Kịp thời đưa 11 người ra khỏi nhà an toàn - Ảnh: báo Tiền Phong

Tại hiện trường, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo tổ trinh sát nắm bắt quy mô, vị trí số lượng người bị mắc kẹt, các hướng có thể tiếp cận công trình. Bên cạnh đó, triển khai 1 mũi chữa cháy tại tầng 1 để dập tắt đám cháy và ngăn cháy lan lên các tầng trên; 1 mũi tiếp cận công trình từ sân thượng nhà liền kề, sử dụng phương tiện cắt khung sắt tiếp cận khu vực có người bị nạn đưa ra khỏi đám cháy.

Phá cửa sân thượng giải cứu kịp thời 11 người mắc kẹt trong ngôi nhà 6 tầng bốc cháy dữ dội - Ảnh 2
Ngôi nhà xảy ra cháy cao 6 tầng 1 tum với diện tích khoảng 50m2 - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Các lực lượng công an phường, dân phòng và các lực lượng chức năng,… tổ chức phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy cháy.

Phá cửa sân thượng giải cứu kịp thời 11 người mắc kẹt trong ngôi nhà 6 tầng bốc cháy dữ dội - Ảnh 3
Một số người bị thương sau vụ hỏa hoạn - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, sau gần một giờ nỗ lực triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, tổ chức giải cứu và hướng dẫn được 11 người dân thoát nạn ra ngoài an toàn, trong đó có 2 người bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ cháy kho khiến 1 người chết ở Hà Nội: Khởi tố vụ án hình sự để điều tra

Vụ cháy kho khiến 1 người chết ở Hà Nội: Khởi tố vụ án hình sự để điều tra

Hiện trường là khu nhà xưởng đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động từ năm 2020, do không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy.

Xem thêm
Từ khóa:   11 người mắc kẹt trong nhà cháy ngôi nhà bị cháy cháy nhà ở Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?