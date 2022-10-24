Phá cửa sân thượng giải cứu kịp thời 11 người mắc kẹt trong ngôi nhà 6 tầng bốc cháy dữ dội

Các nhân chứng cho hay, ngọn lửa bùng lên từ khu vực để xe máy ở tầng trệt, sau đó lan nhanh khiến khói bốc lên các tầng phía trên.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 19h ngày 23/10, cơ quan chức năng nhận được tin báo cháy xảy ngôi nhà có tại địa chỉ số 5 ngách 1 ngõ 132 Cầu giấy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Ngay khi tiếp nhận được thông tin ban đầu, nhận định có người dân mắc kẹt trong đám cháy, Công an TP. Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Kịp thời đưa 11 người ra khỏi nhà an toàn - Ảnh: báo Tiền Phong Tại hiện trường, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo tổ trinh sát nắm bắt quy mô, vị trí số lượng người bị mắc kẹt, các hướng có thể tiếp cận công trình. Bên cạnh đó, triển khai 1 mũi chữa cháy tại tầng 1 để dập tắt đám cháy và ngăn cháy lan lên các tầng trên; 1 mũi tiếp cận công trình từ sân thượng nhà liền kề, sử dụng phương tiện cắt khung sắt tiếp cận khu vực có người bị nạn đưa ra khỏi đám cháy. Ngôi nhà xảy ra cháy cao 6 tầng 1 tum với diện tích khoảng 50m2 - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống Các lực lượng công an phường, dân phòng và các lực lượng chức năng,… tổ chức phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy cháy.

Một số người bị thương sau vụ hỏa hoạn - Ảnh: báo Tiền Phong Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, sau gần một giờ nỗ lực triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, tổ chức giải cứu và hướng dẫn được 11 người dân thoát nạn ra ngoài an toàn, trong đó có 2 người bị thương. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ cháy kho khiến 1 người chết ở Hà Nội: Khởi tố vụ án hình sự để điều tra Hiện trường là khu nhà xưởng đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động từ năm 2020, do không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy.

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