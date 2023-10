Hiện trường là khu nhà xưởng đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động từ năm 2020, do không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy.

Ngày 21/10, theo thông tin từ VietNamNet cho biết, cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ cháy nhà kho khiến 1 người tử vong, tại phường Hà Cầu.

Viện Kiểm sát nhân dân quận đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án hình sự, theo Điều 313, Bộ luật hình sự 2017, quy định về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Theo Công an quận Hà Đông, ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an quận đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc khách quan, quyết liệt, không bỏ lọt tội phạm. Đặc biệt, công tác điều tra, xử lý phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, để tạo sự răn đe, phòng ngừa trong bối cảnh, diễn biến phức tạp hỏa hoạn ở nhiều địa phương.

Lực lượng Cảnh sát PCCC dập tắt đám cháy. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Zing cho biết thêm, khoảng 7h ngày 20/10, sự cố xảy ra tại nhà xưởng rộng 800 m2 ở phường Hà Cầu, khiến một người tử vong là nhân viên bảo vệ khu xưởng.

Theo chỉ huy công an quận, cơ sở này đã bị cơ quan chức năng nơi đây đình chỉ hoạt động từ năm 2020, do không đủ điều kiện an toàn PCCC và CNCH. Đây là một trong những căn cứ pháp lý để khởi tố vụ án hình sự.

Khi xảy ra hỏa hoạn, Trung tâm chỉ huy Công an Hà Nội điều động hơn 50 cảnh sát và hàng chục phương tiện cứu hỏa, cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

Ngoài ra, Ban chỉ huy Quân sự quận Hà Đông cũng nhiều lực lượng khác cũng đến tham gia xử lý sự cố, ngăn cháy lan và tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 11h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-chay-kho-khien-1-nguoi-chet-o-ha-noi-khoi-to-vu-an-hinh-su-de-dieu-tra-516417.html