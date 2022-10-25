Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng ở Bắc Ninh khiến đôi nam nữ thương vong, mới đây lực lượng chức năng cho biết một nạn nhân vẫn đang còn sống nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ báo VOV, trưa ngày 25/10 ông Hạ Bá Chân- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Bệnh nhân nam là nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra tối qua tại TP Bắc Ninh tên là Hoàng Xuân Duy, sinh năm 2001 (ở thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) hiện đang bị thiếu máu nặng vì có nhiều vết thương do bị chém. Chúng tôi đã mổ cấp cứu đêm qua. Hiện tại, bệnh nhân đang được các bác sĩ điều trị hồi sức sau mổ an thần và thở máy, tiếp tục được truyền máu cấp cứu”. Trước đó, sáng 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Phan Thanh Hoàng, (SN 2003, trú tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người thương vong xảy ra vào tối 24/10 tại phố Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Phan Thanh Hoàng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VTC News Theo đó, khoảng 20h ngày 24/10, tại quán cắt tóc gội đầu Vũ Huyền ở phố Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh, Phan Thanh Hoàng đã dùng dao xông vào quán cắt tóc, gội đầu Vũ Huyền, truy sát bạn gái cũ là chị Nguyễn Thị B., (SN 2003, trú ở TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) và bạn trai của chị B. Theo thông tin từ báo VTC News cho biết tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận trước đó có quan hệ tình cảm với chị B. Tuy nhiên khoảng 3 tháng gần đây, do mâu thuẫn nên chị B. chia tay Hoàng và xuống Bắc Ninh làm việc. Tại đây, chị quen và có tình cảm với anh D.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Báo VOV Không chấp nhận người yêu có bạn trai mới, Hoàng đã ghen tuông, nhắn tin chửi bới chị B. nên hai người nhắn tin qua lại cãi nhau. Đặc biệt, do khoản vay 1 triệu đồng trước đó, chị B. và Hoàng đã có những lời lẽ xúc phạm danh dự nhau. Ngày 24/10, Hoàng bắt xe từ Tuyên Quang xuống Bắc Ninh và chuẩn bị sẵn hung khí để gây án. Đến tối 24/10, biết chị B. và anh D. đang ở trong quán cắt tóc trên phố Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh, Hoàng đã xông vào truy sát hai người. Trước khi gây án, Hoàng đã viết “thư tuyệt mệnh” đăng lên facebook. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ.

Truy sát đôi nam nữ trong tiệm cắt tóc tại Bắc Ninh: Bài học cảnh tỉnh trong quan hệ tình cảm Theo chuyên gia pháp lý, hành vi của nghi phạm đã xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ và sẽ bị xử lý nghiêm minh. Sự việc là bài học cảnh tỉnh cho các bạn trẻ trong quan hệ tình cảm.

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