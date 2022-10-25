Con trai xin đặt tiền để bảo đảm cho bà Nguyễn Phương Hằng tại ngoại: Cơ sở nào nào cho phép điều này?

“Sau khi bị bắt đến nay, mẹ tôi cũng đã thành khẩn nhận sai và cam kết không vi phạm, nhiều lần tự viết đơn xin được tại ngoại để điều trị bệnh và cam kết không tái diễn hành vi livestream trên mạng xã hội... Hành vi của mẹ tôi không thuộc các trường hợp không được áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm” - đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn viết.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết trong đơn, viện dẫn các quy định của Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 07/8/2018 về áp dụng biện pháp ngăn chặn “Đặt tiền để bảo đảm” thay thế biện pháp “Tạm giam”, ông Nguyễn Quang Tuấn cho rằng, bà Hằng hội đủ các điều kiện, như: Phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, chưa có tiền án; có địa chỉ cư trú rõ ràng. Trước khi bị bắt, bà Hằng có nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều cơ quan nhà nước, nhiều tổ chức xã hội về hoạt động từ thiện...

“Do vậy, tôi làm đơn này xin được đặt số tiền bảo đảm là 10 tỷ đồng để thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam cho mẹ tôi cho đến khi kết thúc vụ án” - đơn của ông Tuấn nêu.

Ngoài ra, đơn của con trai bà Nguyễn Phương Hằng cũng cho biết bà Hằng đang phải điều trị nhiều bệnh như: Cao huyết áp, rối loạn lo âu, rối loạn lipid máu, mất ngủ kéo dài, u xơ tử cung… phải thường xuyên uống thuốc điều trị gần chục năm nay. Ngoài ra, bà Hằng là người chăm sóc mẹ già hơn 80 tuổi, con nhỏ và là người điều hành hoạt động doanh nghiệp với rất nhiều người lao động.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó theo thông tin từ Zing News đã cho biết, trong hồ sơ khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận.

Tại các buổi livestream, bà Phương Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của một số người như nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh và bà Hàn Ni.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận các thông tin mà bà đã phát ngôn về các cá nhân trên là do bà đọc trên mạng Internet, báo chí và nằm mơ... chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ.

Đối với những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của Nguyễn Phương Hằng, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan, nhưng chưa có kết quả, khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các cá nhân sử dụng kênh YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích câu like, tăng thu nhập, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM và các đơn vị chức năng có liên quan sẽ xác minh, làm rõ nhằm xử lý.

Cơ quan điều tra nhận định trong vụ án này, Nguyễn Phương Hằng được nhiều người biết đến và được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân, bà Hằng đã liên tục tổ chức các buổi livestream phát ngôn để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng.

Ngoài ra, bà Phương Hằng phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.