Bị can Nguyễn Phương Hằng xin được khoan hồng và được bảo lãnh tại ngoại

Ngày 14/10, theo thông tin báo Thanh Niên cho biết, bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương), và gia đình có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM xin được khoan hồng giảm nhẹ hình phạt và xin được bảo lãnh tại ngoại, sau một thời gian bị tạm giam từ ngày 24/3/2022 đến nay.

Lý do xin tại ngoại, trong đơn nêu, từ trước đến nay, bị can Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch Covid-19. Đồng thời, gia đình muốn bảo lãnh bị can ra ngoài để được điều trị bệnh cho bà Hằng.