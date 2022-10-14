Bị can Nguyễn Phương Hằng xin được khoan hồng và được bảo lãnh tại ngoại

Xã hội 14/10/2022 11:22

Bị can Nguyễn Phương Hằng mong muốn được tại ngoại và gia đình cũng có đơn xin được bảo lãnh cho bà Nguyễn Phương Hằng tại ngoại.

Ngày 14/10, theo thông tin báo Thanh Niên cho biết, bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương), và gia đình có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM xin được khoan hồng giảm nhẹ hình phạt và xin được bảo lãnh tại ngoại, sau một thời gian bị tạm giam từ ngày 24/3/2022 đến nay.

Lý do xin tại ngoại, trong đơn nêu, từ trước đến nay, bị can Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch Covid-19. Đồng thời, gia đình muốn bảo lãnh bị can ra ngoài để được điều trị bệnh cho bà Hằng.

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Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3 đến nay. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa gia hạn điều tra lần ba đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) để điều tra bổ sung. Cụ thể, nội dung mà Viện KSND TP.HCM đề nghị làm rõ là những người có vai trò đồng phạm với bà Hằng và đồng thời xem xét nhập vụ án liên quan đến bà Hằng mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, xử lý.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ 24/3 đến nay về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Lần kết luận điều tra gần đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho rằng, từ giai đoạn tháng 3/2021 đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam (tháng 3/2022), bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 kênh trên các nền tảng mạng xã hội như: Youtube, Facebook, Tiktok… để thực hiện các buổi livestream. Bà Hằng bị cho là đề cập đến nhiều nội dung, nhiều vấn đề cá nhân của người khác.

Cơ quan điều tra xác định, các buổi livestream đó, bà Hằng đã xâm phạm đến bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của một số người, đơn cử như bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sỹ Vy Oanh, ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức danh hài Hoài Linh), bà Đặng Thị Hàn Ni (tức nhà báo Hàn Ni)…

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng có khai báo, những thông tin liên quan đến đời tư của những người khác, trong đó có các cá nhân như trên là bà tham khảo trên mạng, đọc báo và nằm… mơ. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực.

Những cá nhân giúp sức bà Nguyễn Phương Hằng vi phạm sẽ bị điều tra xử lý theo quy định

Những cá nhân giúp sức bà Nguyễn Phương Hằng vi phạm sẽ bị điều tra xử lý theo quy định

Những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ bị Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

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