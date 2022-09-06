NÓNG: Công an Bình Dương đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, gia hạn tạm giam thêm gần 2 tháng

Vào ngày 6/9, Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 6/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, hộ khẩu thường trú quận 1, TP.HCM) về tội "lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Cụ thể, cơ quan điều tra đã kết luận giám định hàng chục buổi livestream (phát sóng trực tiếp) của bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian hai năm 2021, 2022, trong đó xác định các buổi livestream này "có chứa nội dung xúc phạm, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân".

Công an Bình Dương đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Báo Dân Trí Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Dân trí, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan bà Nguyễn Phương Hằng. Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh tạm giam bà Phương Hằng thêm gần 2 tháng. Lệnh này hiện đã được Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn. Bị can Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam - Ảnh: Báo Tuổi trẻ Theo nội dung vụ án, vào khoảng tháng 3/2021, thông qua hơn 10 tài khoản mạng xã hội YouTube, Facebook và TikTok, bị can Nguyễn Phương Hằng tổ chức nhiều buổi livestream để nói về nhiều chủ đề, nội dung khác nhau được nhiều người chia sẻ, bình luận.

Tại các buổi phát trực tiếp, bà chủ khu du lịch Đại Nam có những phát ngôn liên quan nội dung về đời tư cá nhân, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự một số người. Ngoài ra, bị can Nguyễn Phương Hằng tổ chức các buổi livestream là có sự hỗ trợ, giúp sức của một số cá nhân. Cơ quan điều tra đã mời những người này lên làm việc và tiến hành trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả, khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Nóng: Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ CEO Nguyễn Phương Hằng Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đã quyết định trả hồ sơ vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

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