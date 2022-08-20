Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 20 ngày: Luật sư nói gì?

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất điều tra, ban hành kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tại các buổi livestream, bà Hằng phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều nghệ sĩ.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau, được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận.

Bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Zing News, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú - TAT LAW FIRM) cho biết theo quy định về phân loại tội phạm quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 9 Bộ luật Hình sự, thì tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là tội nghiêm trọng, mức cao nhất của khung hình phạt này là 7 năm tù.

Về thời hạn tạm giam, thời hạn gia hạn tạm giam, đối với tội phạm nghiêm trọng, thời hạn tạm giam không quá 3 tháng. Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị VKS gia hạn tạm giam. Trong trường hợp này có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 2 tháng.

"Đối với trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng, sau khi nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, VKS có quyền quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế theo quy định của Bộ luật Hình sự" - luật sư Thảo nói.

Theo nữ luật sư, thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn truy tố không được quá thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 240 của Bộ luật Hình sự. Cụ thể: 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng; 30 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Thời hạn trên được tính kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, VKS phải ra một trong các quyết định như truy tố bị can trước tòa án; trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung hoặc đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can.