Giải mã 'bí ẩn thật' về bức ảnh bà Nguyễn Phương Hằng hơn 20 năm trước được CĐM truyền tay nhau những ngày qua?

Xã hội 22/05/2022 14:26

Trên các hội nhóm mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh được cho là của bà Nguyễn Phương Hằng thời trẻ khiến cộng đồng mạng nháo nhào. Nhưng đây mới chính là sự thật đằng sau bức ảnh này .

Mới đây trên các hội nhóm mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh được cho là của bà Nguyễn Phương Hằng thời trẻ kèm theo thông tin: “Hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng hơn 20 năm về trước khi đi du lịch Hồng Kông” đã khiến CĐM xôn xao.

Giải mã 'bí ẩn thật' về bức ảnh bà Nguyễn Phương Hằng hơn 20 năm trước được CĐM truyền tay nhau những ngày qua? - Ảnh 1
Hình ảnh được cho là bà Nguyễn Phương Hằng hơn 20 năm về trước khi đi du lịch HongKong - Ảnh: Internet

 

Theo hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp trong trẻo với sống mũi cao, mắt sáng và đôi môi đỏ của bà Nguyễn Phương Hằng. Có thể thấy ở thời điểm 20 năm trước, bà Phương Hằng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, những đường nét ưu tú trên khuôn mặt bà Hằng vẫn còn giữ đến tận thời điểm hiện tại.

Giải mã 'bí ẩn thật' về bức ảnh bà Nguyễn Phương Hằng hơn 20 năm trước được CĐM truyền tay nhau những ngày qua? - Ảnh 2
CĐM không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp trên bức ảnh - Ảnh: Chụp màn hình

 

Tuy nhiên mới đây, một người dùng mạng đã lên tiếng và cho rằng đây hoàn toàn là một sản phẩm của photoshop. Hình ảnh trên được ghép giữa một bức ảnh cũ và mặt và Phương Hằng nhằm mục đích câu like câu view trá hình. Với một người có sức ảnh hưởng như bà Phương Hằng, không quá lạ khi hình ảnh nữ CEO thường xuyên bị các thành phần lạ mặt lợi dụng nhằm câu tương tác từ dư luận.

Giải mã 'bí ẩn thật' về bức ảnh bà Nguyễn Phương Hằng hơn 20 năm trước được CĐM truyền tay nhau những ngày qua? - Ảnh 3
Sự thật đây chỉ là sản phẩm của photoshop - Ảnh: Internet

 

Được biết, vào tháng 3/2022, CEO Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam điều tra vì lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân để bôi nhọ danh dự người khác. Theo đó, từ khoảng tháng 3/2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên livestream "gọi tên" nhiều người nổi tiếng. Trong đó, nhiều buổi livestream, bà Hằng đã "tố" nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa... ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020.

NÓNG: Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, ra quyết định cuối cùng đối với Hoài Linh, Võ Hoàng Yên...

NÓNG: Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, ra quyết định cuối cùng đối với Hoài Linh, Võ Hoàng Yên...

Ngày 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam).

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Từ khóa:   nguyễn phương hằng nguyễn phương hằng thời trẻ CEO Đại Nam

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