Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào sáng 19/8, vợ chồng chị Lưu Thị Bẽ (43 tuổi, ngụ ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An), cho biết con trai chị là Châu Lưu Nhựt Phát, 16 tuổi bỏ nhà đi đến nay được 10 ngày nhưng vẫn chưa thấy về. Chị cho hay con mình chỉ nhắn lại mấy dòng mà không nói địa chỉ nơi đến là đâu.

"Tôi giật mình vì trước giờ con chỉ xài điện thoại nghe gọi được nên không biết chiếc điện thoại mới này ở đâu ra. Được hỏi, con chỉ ừ cho qua chuyện rồi lảng tránh đi chỗ khác"- chị Bẽ nói.

Theo gia đình, Phát nghỉ học sớm, thấy cha mẹ vất vả nên chịu khó phụ giúp gia đình. Vào chiều 8/8, chị Bẽ đi bán hàng về thì thấy Phát đang ngồi chơi game trước sân nên kêu nghỉ để lo cơm nước. Một lát sau chị trở ra thì thấy con vẫn chăm chú vào cái điện thoại khá mới, giá trị khoảng 7 - 8 triệu đồng.

Nhựt Phát rời nhà đi và không rõ tung tích hơn 10 ngày nay - Ảnh: Báo Thah niên

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đến ngày 9/8, chị Bẽ dọn trái cây ra sạp để bán rồi tranh thủ ra chợ mua một số thức ăn. Khoảng 20 phút sau trở về nhà thì không nhìn thấy Phát đâu, vào trong phòng thì trống trơn, một số quần áo giày dép và túi xách cũng không còn. Chị liền điện thoại cho con nhưng chuông đổ một lúc rồi tắt, 2-3 cuộc gọi sau vẫn không thể liên lạc được.

Chưa biết Phát đi đâu thì bất ngờ chị Bẽ nhận được tin nhắn của con với nội dung: "Má yên tâm con đi phụ bán cà phê rất ổn định, người đàn ông này con mới quen qua mạng xã hội đã đưa con đi, khi nào làm nhiều tiền con gửi về cho gia đình".

Chị Bẽ đang buôn bán trái cây và rất mong chờ thông tin từ con trai mình - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Vợ chồng chị Bẽ lo lắng việc Phát còn nhỏ, lại không rõ đi đâu với ai. Hoảng loạn, sợ con bị dụ dỗ rồi gặp chuyện không may, chị nói sau đó đã trình báo sự việc với công an xã Nhựt Chánh và công an H.Bến Lức.

Ngay sau đó, đại diện Công an huyện Bến Lức xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gia đình và đang xác minh sự việc.

Ai có thông tin của em Châu Lưu Nhựt Phát vui lòng liên lạc với chị Lưu Thị Bẽ qua số điện thoại 0366.336.507.