Những điều bất thường trong vụ cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội

Xã hội 20/08/2022 09:15

Sau 2 ngày tìm kiếm, Đội Cứu hộ, cứu nạn 116 đã kết thúc việc tìm kiếm Lương Hải Như (23 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội), người được xác định mất tích từ ngày 14/7

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, sau 2 ngày tìm kiếm, Đội Cứu hộ, cứu nạn 116 đã kết thúc việc tìm kiếm Lương Hải Như (23 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội), người được xác định mất tích từ ngày 14/7. Đội 116 đã sử dụng các thiết bị hiện đại để rà soát khu vực cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức, nhưng không mang lại kết quả.

Hơn một tháng qua, cả cơ quan chức năng lẫn gia đình tích cực tìm kiếm nhưng chưa thấy tung tích của Hải Như.

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Sau hơn một tháng mất tích, gia đình không nhận được thêm thông tin nào từ Hải Như - Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, khi Lương Hải Như mất tích, Gia đình phát hiện dép, túi xách và xe máy của nạn nhân ở những địa điểm cách xa nhau.

Theo thông tin từ Zing, vào trưa 2/8, gia đình phát hiện một chiếc dép của Hải Như ở khu vực cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức. Trưa 6/8, gia đình tìm thấy túi xách và một số vật dụng cá nhân của Hải Như ở bờ sông Tân Phú, huyện Quốc Oai, cách nơi tìm thấy chiếc dép khoảng 500-600 m.

Theo chị gái Hải Như, gia đình cùng cơ quan công an tìm thấy xe, ví tiền và điện thoại của nạn nhân tại bãi gửi xe Tân Thành, phố Tú Mỡ, quận Cầu Giấy, cách nơi nhặt được dép và túi xách 15 km. Quỳnh Như (chị gái song sinh của Hải Như) cho biết nhận được cuộc gọi thông báo phát hiện xe máy của Hải Như. Đó là chiếc xe hiệu Honda Vision màu đen, biển số 29X1-528.17.

 

Ngày 26/7, Quỳnh Như báo cơ quan chức năng cùng đến kiểm tra. "Xe máy dính nhiều bùn đất, có nhiều vết xước, đặc biệt ở phần thân xe. Tôi nhận được ví của em gái để ở cốp xe, nhưng bị rút hết tiền, chỉ còn giấy tờ. Có thêm điện thoại của Hải Như được bọc trong chiếc túi rách", cô kể.

Theo chị gái nạn nhân, Hải Như là người giữ xe máy khá tốt bởi đây là phương tiện di chuyển duy nhất của cô. Hải Như cũng vừa dán lại xe máy nên hầu như xe rất mới. Ngoài ra, Hải Như sống trọ một mình tại phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, cách bãi gửi xe Tân Thành khoảng 5 km. Cô thường đi làm đến 23h và rời nhà sớm vào sáng hôm sau. Hải Như thường gửi xe trong nhà trọ hoặc những bãi xe xung quanh để tiện việc đi lại.

Quỳnh Như chia sẻ có thời gian em gái cho người yêu cũ tên T.N.T. (sinh năm 1997) mượn xe máy. Cả hai bên gia đình và bạn bè biết được chuyện này.

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Tình trạng chiếc xe máy của Hải Như khi được cơ quan công an phát hiện - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam
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Chiếc túi xách của Lương Hải Như được tìm thấy - Ảnh: VTC News

Vào chiều 19/7, đại diện bãi giữ xe Tân Thành cho biết cho biết xe máy của Hải Như được gửi hơn một tuần thì công an đến kiểm tra. Bãi giữ xe Tân Thành có 2 ca trực sáng và tối, được 3 nhân viên thay phiên nhau trông. Bãi giữ nhận hàng trăm chiếc xe máy mỗi ngày nên các nhân viên không xác định được người gửi xe là ai, gửi thời gian nào.

"Khi giao nộp cho công an, chiếc xe dính rất nhiều bùn đất. Tuy nhiên, có thể giải thích bởi xe để ngoài trời hơn 10 ngày liền. Mấy hôm trước thời tiết cũng mưa bão", đại diện bãi gửi xe cho hay.

Anh cho biết chiếc xe máy gửi trong thời gian dài, nhưng không ai nghi ngờ hay kiểm tra. Bởi thông thường, có rất nhiều xe máy khác gửi lâu, thậm chí đến cả tháng. Sau khi cơ quan công an đến, đại diện bãi giữ xe cung cấp thêm hình ảnh được trích xuất từ camera những ngày gần nhất.

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