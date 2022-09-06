Nóng: Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ CEO Nguyễn Phương Hằng

Xã hội 06/09/2022 10:44

Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đã quyết định trả hồ sơ vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Nguồn tin từ báo Dân Trí, ngày 6/9, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đã quyết định trả hồ sơ vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

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Bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng. Sau thời gian nghiên cứu hồ sơ, cơ quan công tố quyết định trả hồ sơ, điều tra làm rõ vai trò đồng phạm cùng một số vấn đề khác.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 3/2021, thông qua hơn 10 tài khoản mạng xã hội YouTube, Facebook và TikTok, bị can Nguyễn Phương Hằng tổ chức nhiều buổi livestream để nói về nhiều chủ đề, nội dung khác nhau được nhiều người chia sẻ, bình luận.

Nóng: Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ CEO Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 2
CEO Nguyễn Phương Hằng tại các buổi livestream - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại các buổi phát trực tiếp, bà chủ khu du lịch Đại Nam có những phát ngôn liên quan nội dung về đời tư cá nhân, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự một số người như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) và bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni).

Bị can Nguyễn Phương Hằng khai nhận phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh do ông Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên khi bị can Hằng yêu cầu ông Linh cùng lên tiếng về vụ ông Võ Hoàng Yên thì ông Linh im lặng.

Về lý do có những phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bị can Hằng cho rằng bà Oanh đã có nhiều bình luận trên Facebook liên quan đến hoạt động làm từ thiện của bị can Hằng.

Bên cạnh đó, bị can Hằng cũng trình bày về việc xúc phạm danh dự, uy tín của bà Đặng Thị Hàn Ni do bà Hàn Ni có những phát ngôn trên mạng xã hội được cho là ảnh hưởng đến Công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu...

Ngoài ra, bị can Nguyễn Phương Hằng tổ chức các buổi livestream là có sự hỗ trợ, giúp sức của một số cá nhân. Cơ quan điều tra đã mời những người này lên làm việc và tiến hành trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả, khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ, tháng 3/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã mở rộng vụ án và mời nhiều cá nhân liên quan lên làm việc như ông Đặng Anh Quân, ông Nguyễn Đình Kim, ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Mai Nhi…

Cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả.

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