Những cá nhân giúp sức bà Nguyễn Phương Hằng vi phạm sẽ bị điều tra xử lý theo quy định

Xã hội 11/09/2022 09:21

Những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ bị Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo nguồn tin từ báo Dân Trí, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Những cá nhân giúp sức bà Nguyễn Phương Hằng vi phạm sẽ bị điều tra xử lý theo quy định - Ảnh 1
Bị can Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Dân Trí

Những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ bị Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với những cá nhân sử dụng kênh YouTube để đưa, chia sẻ thông tin liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích câu like để tăng thu nhập và các nghi can liên quan khác, nhà chức trách sẽ phối hợp với lực lượng an ninh mạng, lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ.

Dẫn nguồn tin từ báo Thanh Niên, các bị hại của Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn tố cáo bà Hằng gồm: bà Đinh Thị Lan, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là ông Lê Công Vinh.

Theo KLĐT, bị can Hằng có sử dụng 7 tài khoản mạng xã hội YouTube, Facebook bao gồm hai tài khoản facebook “Ha Lee”, “Nguyễn Phương Hằng”; 5 tài khoản youtube “Trường Đua Đại Nam”, “Chistiana Nguyen” và “LONG VLOG”, “Tin Nóng Nhất 24h”, “Luật sư Vlog”.

Những cá nhân giúp sức bà Nguyễn Phương Hằng vi phạm sẽ bị điều tra xử lý theo quy định - Ảnh 2
Những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ bị điều tra - Ảnh: Internet

Tiếp tục nguồn tin từ báo Dân Trí, từ tháng 6/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội trên bà Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp qua mạng để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận.

Tại các buổi phát trực tiếp, bà Hằng đã phát ngôn những nội dung (nhiều từ tục tĩu) gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân nên họ đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan chức năng. Các video bà Hằng đăng tải trên mạng có gần 1 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt thích, bình luận.

Quá trình điều tra, bị can Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm ông Hiển, bà Lan, bà Hàn Ni, ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Công Vinh. Bị can Hằng khai, do những người này có những từ ngữ, phát ngôn xúc phạm vợ chồng bà nên bà đã dùng những từ ngữ, phát ngôn xúc phạm lại những người nêu trên.

Theo kết luận điều tra, kết quả giám định nội dung phát ngôn của bị can Nguyễn Phương Hằng về ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, nhà báo Nguyễn Đức Hiển… có chứa nội dung phản cảm, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân vi phạm Luật An ninh mạng và vi phạm nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 

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Vào ngày 6/9, Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ.

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