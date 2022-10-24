Con trai bị cáo Nguyễn Phương Hằng tiếp tục làm đơn, 'xin đặt tiền bảo đảm' cho mẹ tại ngoại

Xã hội 24/10/2022 18:42

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng vừa tiếp tục có đơn gửi đến các Cơ quan chức năng xin đặt tiền để bảo đảm. Theo đó, con trai bà Hằng đề nghị được nộp 10 tỉ đồng tiền bảo đảm, xin cho mẹ được tại ngoại.

Ngày 24/10, theo thông tin báo Bảo Vệ Công Lý cho biết, ông Nguyễn Quang Tuấn (SN 1990, ngụ Quận 7, TP.HCM) đã có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM xin đặt tiền để bảo đảm cho mẹ ruột là bị can Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại chữa bệnh.

Trong đơn, ông Nguyễn Quang Tuấn trình bày rằng, bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) thường trú tại số 17-19 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM; Nơi ở số 6 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP.HCM có địa chỉ cư trú rõ ràng. Bà Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 24/3/2022 đến nay về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

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Con trai bà Nguyễn Phương Hằng vừa có đơn gửi Công an TP HCM, VKSND TP HCM đề nghị được đặt tiền để bảo đảm" cho mẹ mình được tại ngoại. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật

Ông Tuấn cho biết: “Theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 07/8/2018, có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2018 về các điều kiện được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Đặt tiền để bảo đảm” để thay thế biện pháp “Tạm giam” quy định tại Điều 122 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018, tôi nhận thấy mẹ tôi có hội đủ các điều kiện như sau: Mẹ tôi phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, chưa có tiền án gì; Có địa chỉ cư trú rõ ràng; Trước khi bị bắt có nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều cơ quan nhà nước, nhiều tổ chức xã hội về hoạt động từ thiện.

Sau khi bị bắt đến nay, mẹ tôi cũng đã thành khẩn nhận sai và cam kết không vi phạm, nhiều lần tự viết đơn xin được tại ngoại để điều trị bệnh và cam kết không tái diễn hành vi livestream trên mạng xã hội...; Hành vi của mẹ tôi không thuộc các trường hợp không được áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm”.

Cùng với đó, ông Nguyễn Quang Tuấn mong Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát xem xét thêm cho điều kiện hoàn cảnh của mẹ mình đang phải điều trị nhiều bệnh như: Cao huyết áp, rối loạn lo âu, tiền đình, thiếu máu tim cục bộ rối loại lipid máu, mất ngủ kéo dài, u xơ tử cung…

Theo đơn, ông Tuấn cho biết, trước đó bà Nguyễn Phương Hằng phải thường xuyên uống thuốc điều trị gần chục năm. Bên cạnh đó, bà Hằng là người chăm sóc mẹ già hơn 90 tuổi cùng 2 con nhỏ…Vì vậy ông Tuấn xin được đặt số tiền bảo đảm là 10 tỉ đồng để thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam cho mẹ mình đến khi kết thúc vụ án.

Được biết, trước đó ông Nguyễn Quang Tuấn đã gửi đơn đến các cơ quan tiến hành tố tụng xin được khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho mẹ mình với lý do có nhiều hoạt động thiện nguyện, đóng góp trong đại dịch COVID-19.

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Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ Bảo Vệ Pháp Luật cho biết thêm, trước đó vào ngày 6/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM có quyết định gia hạn tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) để tiếp tục điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo diễn biến vụ án, bị can Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng từ ngày 24/3/2022. Đến ngày 21/6, bị can bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng.

Ngày 18/8/2022, VKSND TP HCM nhận Kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng từ Cơ quan CSĐT Công an TP HCM.

Ngày 6/9/2022, VKSND TP HCM trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án, đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ hành vi đồng phạm của những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can Nguyễn Phương Hằng.

 

Bị can Nguyễn Phương Hằng xin được khoan hồng và được bảo lãnh tại ngoại

Bị can Nguyễn Phương Hằng xin được khoan hồng và được bảo lãnh tại ngoại

Bị can Nguyễn Phương Hằng mong muốn được tại ngoại và gia đình cũng có đơn xin được bảo lãnh cho bà Nguyễn Phương Hằng tại ngoại.

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